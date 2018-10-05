05.10.2018, 11:10

Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом

 (35)
rus.delfi.ee
EST 5
Bussiliin
Lux Expressi buss, pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Вчера в 18:35 в расположенную в Петербурге службу обслуживания клиентов Lux Express поступил звонок с сообщением о том, что в следующем направлением Петербург-Таллинн автобусе заложена бомба.

Информация незамедлительно была передано в полицию, на базу Lux Express и водителю.

Водитель начал эвакуацию пассажиров через пять минут после получения центром угрозы, а через 50 минут на место прибыли первые представители российских правоохранительных органов.

Lux Express выслала на место замещающий автобус. Представителя правоохранительных органов тщательно проверили его и в 20:40 автобус с пассажирами направился в сторону Таллинна. Пассажиры прибыли на место на 2 часа и 15 минут позже запланированного, в 02:33.

По словам представителя Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, негодование пассажиров понятно. ”При разрешении данной ситуации работники Lux Express исходили из распоряжений представителей российских правоохранительных органов. Если бы мы самовольно оставили пассажиров в автобусе или самовольно перенаправили их в замещающий автобус, то это было бы недопустимым нарушением”, — пояснил он.

По словам Лилье, они всячески сотрудничают с представителями российской власти. Полиция уже установила личность звонившего человека и задержала его.

”Приносим свои извинения за вызванные не зависящими от Lux Express причинами неудобства. Мы вернем пассажирам деньга за билеты”, — заверил представитель фирмы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом

05.10.2018
Вчера в 18:35 в расположенную в Петербурге службу обслуживания клиентов Lux Express поступил звонок с сообщением о том, что в следующем направлением Петербург-Таллинн автобусе заложена бомба.
Подробнее

”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ

05.10.2018
Вечером в пятницу, 14 сентября, на ласнамяэском рынке Паэ мужчина средних лет в ходе ссоры выхватил нож и порезал троих своих собутыльников. По мнению местных жителей, это предсказуемая кульминация беспредела, который уже много лет творится на рынке и в его окрестностях.
Подробнее





Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €

ПОДЕЛИТЕСЬ! Как вы отмечаете День учителя?

05.10.2018
Сегодня весь мир отмечает День учителя. Эстония — не исключение. Уже утром министр образования и науки Майлис Репс поздравила всех педагогов: "Спасибо вам за ту заботу, с которой вы относитесь детям, которой вы учите их. Спасибо за то, что наши дети окружены вашим вниманием и научены нужным вещам!".
Подробнее


"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

04.10.2018
В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
Подробнее

Макгрегор против Нурмагомедова. Кто сколько заработает за бой года?

05.10.2018
6 октября в США пройдет самый ожидаемый поединок года среди бойцов UFC: действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (Россия, 26-0) сразится с бывшим обладателей чемпионских поясов Конором Макгрегором (Ирландия, 21-3).
Подробнее