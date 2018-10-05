Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом

Информация незамедлительно была передано в полицию, на базу Lux Express и водителю.

Водитель начал эвакуацию пассажиров через пять минут после получения центром угрозы, а через 50 минут на место прибыли первые представители российских правоохранительных органов.

Lux Express выслала на место замещающий автобус. Представителя правоохранительных органов тщательно проверили его и в 20:40 автобус с пассажирами направился в сторону Таллинна. Пассажиры прибыли на место на 2 часа и 15 минут позже запланированного, в 02:33.

По словам представителя Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, негодование пассажиров понятно. ”При разрешении данной ситуации работники Lux Express исходили из распоряжений представителей российских правоохранительных органов. Если бы мы самовольно оставили пассажиров в автобусе или самовольно перенаправили их в замещающий автобус, то это было бы недопустимым нарушением”, — пояснил он.

По словам Лилье, они всячески сотрудничают с представителями российской власти. Полиция уже установила личность звонившего человека и задержала его.

”Приносим свои извинения за вызванные не зависящими от Lux Express причинами неудобства. Мы вернем пассажирам деньга за билеты”, — заверил представитель фирмы.