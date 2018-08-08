"Следите за самолетами НАТО". Пушков иронично прокомментировал инцидент с ракетой над Эстонией(69)
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал вчерашник инцидент с ракетой над Эстонией.
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал вчерашник инцидент с ракетой над Эстонией.
”Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а ”защищающими” Эстонию самолетами НАТО” — написал Пушков в Twitter.
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Tähtaeg: 20.08.2018
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