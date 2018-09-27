27.09.2018, 20:00

”Слава богу, что в нашем мире никого не заставляют жить в Эстонии”. Политолог Яак Валге вступает в EKRE

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rus.delfi.ee
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”Слава богу, что в нашем мире никого не заставляют жить в Эстонии”. Политолог Яак Валге вступает в EKRE
Jaak Valge

Историк Яак Валге вступает в ряды Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и, скорее всего, будет весной баллотироваться в Рийгикогу.

В своем интервью эстонскому Delfi Валге заявил, что присоединяется к партии, потому что стоит за главенство в мире равных и процветающих национальных государств. По его мнению, большинство проживающих в Эстонии русских не лояльны к государству. Также он уверен, что взгляды EKRE не являются расистскими.

”В основе национального государства лежит культура конкретной национальности. Слава богу, что мы живем в мире, в котором никого не заставляют жить в Эстонии. Если кому-то это не нравится, то он может переехать в какую-нибудь мультикультурную страну. Например, в Канаду”, — сказал Валге.

Рассуждая о местных русских, политолог отметил: ”Пропорционально их много, они живут компактно все вместе и следят за каналами расположившегося по соседству государства. Конечно, в таком случае интеграция будет идти очень медленными шагами. Мне не известно ни одной другой страны, в которой уровень владения государственным языком среди людей, имеющих другой родной язык, был бы столь низок, как в Эстонии”.

”К сожалению, логика говорит о том, что покуда Россия не является Эстонии другом, эти люди не могут быть крайне лояльны к Эстонии”, — уверен Валге.

На замечание журналиста о том, что у EKRE есть много общих взглядов с Единой Россией (традиционный общественный уклад, отрицательное отношения к геям и либеральным взглядам и прочее), Валге отметил, что ”те положения путинского режима, которые схожи со взглядами EKRE, могут быть неискренними”. ”Мне кажется, что Путин просто пытается противопоставить себя западному обществу, и в России это работает”, — заявили политолог.

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