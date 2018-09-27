27.09.2018, 20:00

”Слава богу, что в нашем мире никого не заставляют жить в Эстонии”. Историк Яак Валге вступает в EKRE

 (84)
rus.delfi.ee
EST 5
”Слава богу, что в нашем мире никого не заставляют жить в Эстонии”. Историк Яак Валге вступает в EKRE
Jaak Valge

Историк Яак Валге вступает в ряды Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и, скорее всего, будет весной баллотироваться в Рийгикогу.

В своем интервью эстонскому Delfi Валге заявил, что присоединяется к партии, потому что стоит за главенство в мире равных и процветающих национальных государств. По его мнению, большинство проживающих в Эстонии русских не лояльны к государству. Также он уверен, что взгляды EKRE не являются расистскими.

”В основе национального государства лежит культура конкретной национальности. Слава богу, что мы живем в мире, в котором никого не заставляют жить в Эстонии. Если кому-то это не нравится, то он может переехать в какую-нибудь мультикультурную страну. Например, в Канаду”, — сказал Валге.

Рассуждая о местных русских, историк отметил: ”Пропорционально их много, они живут компактно все вместе и следят за каналами расположившегося по соседству государства. Конечно, в таком случае интеграция будет идти очень медленными шагами. Мне не известно ни одной другой страны, в которой уровень владения государственным языком среди людей, имеющих другой родной язык, был бы столь низок, как в Эстонии”.

”К сожалению, логика говорит о том, что покуда Россия не является Эстонии другом, эти люди не могут быть крайне лояльны к Эстонии”, — уверен Валге.

На замечание журналиста о том, что у EKRE есть много общих взглядов с Единой Россией (традиционный общественный уклад, отрицательное отношения к геям и либеральным взглядам и прочее), Валге отметил, что ”те положения путинского режима, которые схожи со взглядами EKRE, могут быть неискренними”. ”Мне кажется, что Путин просто пытается противопоставить себя западному обществу, и в России это работает”, — заявил историк.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Михал: предложенная Тоом культурная автономия приведет к отделению Ида-Вирумаа и к росту доли русскоязычного образования

27.09.2018
Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Кристен Михал с Тоом не согласен.
Подробнее

Организатор: Õllesummer больше не состоится. Никогда!

27.09.2018
Легендарному фестивалю пришел конец. Его организотор и “душа” Марье Хансар говорит об этом с облегчением. По ее словам, никакого сожаления она не испытывает. Время идти дальше: путешествовать и проводить время с внуками.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

Как правильно топить печь — 5 советов трубочиста

27.09.2018
По словам трубочистов, у многих, кто топит печи, просто-напросто до 70% тепла «вылетает в трубу», потому что печь топят неправильно. Поэтому повторим еще раз прописные истины правильного и эффективного отопления.
Подробнее

Не пропустите! Начинается чемпионат Эстонии по хоккею - прямые трансляции на Delfi TV

27.09.2018
29 сентября в Тарту и Таллинне будут сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Как и в прошлом сезоне, за медали будут соперничать 4 клуба, однако система проведения турнира претерпела изменения.
Подробнее

Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

27.09.2018
На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
Подробнее

Паэт раскритиковал идею Тоом об автономии: в плане поддержки культуры это не даст ничего

27.09.2018
Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Паэт с Тоом не согласен. По его мнению, с точки зрения поддержки культуры это не даст ничего.
Подробнее