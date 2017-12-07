Слабое место пожарной безопасности кроется в неправильном использовании электроприборов

В конце года всё чаще в страховые общества поступают случаи причинения ущерба, связанные с пожарами. Если знания и умения жителей Эстонии о том, как обращаться с открытым огнём, стали лучше, то последние несколько лет показали, что слабое место пожарной безопасности кроется в обращении с электроприборами.

Растёт доля пожаров, которые начинаются с электроприборов или с находящейся в плохом состоянии электропроводки. По словам руководителя группы по ущербу имущества ERGO Эрко Макиенко, можно отметить три основных проблемных места: перегрузка, связанная с использованием удлинителей, неподходящие для окружающей обстановки приборы и человеческая беспечность.

Перегрузка, связанная с использованием удлинителей

В домах растёт число электроприборов. Поэтому не всегда хватает розеток для каждого прибора, что приводит к использованию удлинителей. Но учреждения, занимающиеся пожарной безопасностью, не советуют вообще использовать удлинители, потому что зачастую неприятности начинаются именно с них.

В декабре, помимо обычных электроприборов, в домах появляются ёлочные гирлянды и рождественские украшения, которые также требуют наличия электропитания. В более старых домах при проектировании электросистем это учтено не было. С приходом холодов, достаются также электрические радиаторы, в связи с чем нагрузка возрастает ещё больше и вместе с этим возрастает также риск возникновения пожара. Поэтому стоит регулярно приглашать электрика для проверки всей системы и для адекватной оценки возможной максимальной нагрузки.

При неосторожном обращении с удлинителями легко создать перегрузку в сети. Прежде чем подсоединить удлинитель нужно всегда проверить, какова безопасная и разрешенная нагрузка и не превышать её. К сожалению люди этого не делают, и мы видим ситуации, когда к одному удлинителю присоединяется ещё и другой. Это автоматически приводит к риску возникновения большой перегрузки.

Неподходящие для окружающей обстановки приборы

С ростом интернет торговли стали доступны всевозможные электрические ёлочные украшения, которые продаются в огромном количестве в интернет магазинах. К сожалению, заказанные заграницей электроприборы включают в сеть до того, как читают инструкцию и убеждаются, что они подходят для электросистем. Даже с виду невинный маленький огонёк может таить в себе большую опасность, если он не предназначен для наших условий.

Электроприборы ни в коем случае нельзя использовать в условиях, для которых они не предназначены. Так, например, вода и электричество никак вместе не сочетаются. Но подобную ошибку делают снова и снова, вешая неподходящие электроприборы во влажные помещения, на внешнюю террасу или на какую-нибудь ветку растущего во дворе дерева.

На каждом осветительном приборе написано, какой мощности лампочки можно использовать. При использовании слишком мощной лампочки может возникнуть опасность возгорания. Поэтому нужно выбирать такую, которая рекомендована производителем или меньшей мощности. Слишком сильная лампочка может также повредить кабель осветительного прибора, цоколь и плафон. Также нужно хорошо вкрутить лампочку, потому что слабое соединение может вызвать перегрев.

Человеческая беспечность

В Рождество довольно распространено уходить из дома, оставляя включёнными электрические украшения. С точки зрения пожарной безопасности, это не является правильным действием. Уходя из дома нужно всегда проверять, чтобы пожароопасные приборы были выключены и осталось бы как можно меньше приборов, подключённых к электросети.

Электроприбор можно включать только в такую розетку, которая для него подходит. С точки зрения безопасности, менять розетку или её устройство опасно. При вытаскивании штепселя из розетки нельзя тянуть за провод. Провод может оторваться от штепселя и вызвать короткое замыкание. Стоит также проверить зарядки для мобильных телефонов, которые используются ежедневно. Самый опасный симбиоз — синтетический ковер и заряжающийся на нём мобильный телефон со поврежденным проводом.

Если же всё-таки случилось, что что-то начало уже дымиться, то стоит помнить, что возгорания, вызванные электричеством, нельзя тушить водой. Сначала нужно выключить устройство из сети, или полностью выключить электричество в доме или квартире.

В начальной стадии пожара потушить небольшое возгорание нам вполне по силам. Для этого дома мог бы быть огнетушитель и противопожарное одеяло. Регулярно стоит проверять работу противопожарного датчика и, по возможности, установить его и в спальне. В то же время в тех домах, где есть газовое отопительное оборудование, соединенное с трубой, с нового года становится обязательным наличие датчика угарного газа.