Сквер Китсеаэд на улице Нунне — новое место для отдыха в Старом городе
В среду в 13.00 будет открыт сквер на улице Нунне, получивший в ходе реконструкции новый облик и превратившийся в место для отдыха в Старом городе.
В среду в 13.00 будет открыт сквер на улице Нунне, получивший в ходе реконструкции новый облик и превратившийся в место для отдыха в Старом городе.
Небольшая зеленая зона, которую в честь главной достопримечательности сквера — скульптуры косули, созданной Яаном Коортом, называют Китсеаэд, была полностью реконструирована. Кроме этого, была отремонтирована стена здания, находящегося рядом со сквером. Работы осуществили фирмы Bau Ehitus Grupp и OÜ Kivisilla. Дорожки, а также лестницы, которые когда-то вели из сквера на улицу, были восстановлены. Появилось новое освещение и озеленение. По заказу управы района Кесклинн были установлены скамейки. Скульптуру косули вместе с основанием подняли примерно на метр и теперь она лучше видна прохожим.
”Сейчас сквер выглядит примерно также, как и полвека назад — тогда в сквере тоже были скамейки и в него вели лестницы. Однако в 1980-х годах их ликвидировали. Теперь они восстановлены вместе с современным освещением, чтобы сквер стал новым местом для отдыха в Старом городе”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Завтра на открытии сквера выступят вице-мэр Андрей Новиков и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Известный историк Юри Куускемаа расскажет об истории сквера и творчестве Яана Коорта.
Скульптор Яан Коорт создал в 1927 году три скульптуры косули. Одна из них находится в Москве в Третьяковской галерее, вторая — в Эстонском художественном музее и третья в Таллиннском городском музее. Именно эта скульптура с 1930-го года более 60 лет простояла в сквере, но неоднократно становилась жертвой вандалов. В итоге было принято решение заменить ее на копию.
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