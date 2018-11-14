14.11.2018, 07:50

Сквер Китсеаэд на улице Нунне — новое место для отдыха в Старом городе


rus.delfi.ee
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Сквер Китсеаэд на улице Нунне — новое место для отдыха в Старом городе
Foto: Kesklinna valitsus

В среду в 13.00 будет открыт сквер на улице Нунне, получивший в ходе реконструкции новый облик и превратившийся в место для отдыха в Старом городе.

Небольшая зеленая зона, которую в честь главной достопримечательности сквера — скульптуры косули, созданной Яаном Коортом, называют Китсеаэд, была полностью реконструирована. Кроме этого, была отремонтирована стена здания, находящегося рядом со сквером. Работы осуществили фирмы Bau Ehitus Grupp и OÜ Kivisilla. Дорожки, а также лестницы, которые когда-то вели из сквера на улицу, были восстановлены. Появилось новое освещение и озеленение. По заказу управы района Кесклинн были установлены скамейки. Скульптуру косули вместе с основанием подняли примерно на метр и теперь она лучше видна прохожим.

”Сейчас сквер выглядит примерно также, как и полвека назад — тогда в сквере тоже были скамейки и в него вели лестницы. Однако в 1980-х годах их ликвидировали. Теперь они восстановлены вместе с современным освещением, чтобы сквер стал новым местом для отдыха в Старом городе”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Завтра на открытии сквера выступят вице-мэр Андрей Новиков и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Известный историк Юри Куускемаа расскажет об истории сквера и творчестве Яана Коорта.

Скульптор Яан Коорт создал в 1927 году три скульптуры косули. Одна из них находится в Москве в Третьяковской галерее, вторая — в Эстонском художественном музее и третья в Таллиннском городском музее. Именно эта скульптура с 1930-го года более 60 лет простояла в сквере, но неоднократно становилась жертвой вандалов. В итоге было принято решение заменить ее на копию.

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