Сквер Китсеаэд на улице Нунне — новое место для отдыха в Старом городе

Небольшая зеленая зона, которую в честь главной достопримечательности сквера — скульптуры косули, созданной Яаном Коортом, называют Китсеаэд, была полностью реконструирована. Кроме этого, была отремонтирована стена здания, находящегося рядом со сквером. Работы осуществили фирмы Bau Ehitus Grupp и OÜ Kivisilla. Дорожки, а также лестницы, которые когда-то вели из сквера на улицу, были восстановлены. Появилось новое освещение и озеленение. По заказу управы района Кесклинн были установлены скамейки. Скульптуру косули вместе с основанием подняли примерно на метр и теперь она лучше видна прохожим.

”Сейчас сквер выглядит примерно также, как и полвека назад — тогда в сквере тоже были скамейки и в него вели лестницы. Однако в 1980-х годах их ликвидировали. Теперь они восстановлены вместе с современным освещением, чтобы сквер стал новым местом для отдыха в Старом городе”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Завтра на открытии сквера выступят вице-мэр Андрей Новиков и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Известный историк Юри Куускемаа расскажет об истории сквера и творчестве Яана Коорта.