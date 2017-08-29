Скука и рисковое поведение — вечные спутники подростков

Ученый-педагог Майе Туулик уверена, что чаще всего на скуку жалуются тупые и скучные люди. Поскольку их самих мало что интересует, то и другим они малоинтересны.

Норвежский философ Ларс Свендсен написал любопытную книгу под названием ”Философия скуки”, на которую автор мнения в ”Учительской газете” и ссылается. Лейтмотивом размышлений на эту тему является то, что по сути своей скука есть недостаток, нехватка собственной значимости. Человек же — зависимое от смыслов существо, которое начало испытывать скуку с возникновением понятия ”досуг”. Постоянная же готовность развлекаться и получать всё новые впечатления лишь содействуют ведению праздного образа жизни. По мнению Свендсена, смысл жизни, к поиску которого стремится большинство людей, заключается в самореализации.

”Человеческая душа, которая всегда чем-то занята, никогда не стареет, — написал Джеймс Стенсон в своей книге ”Переходный возраст: руководство для родителей”. — Укрепление собственного духа настолько важно, что на это просто нужно выделять время, как мы уделяем его на выполнение физических упражнений и общение с друзьями. Во всех этих случаях ты хорошо инвестируешь своё время, поскольку время — ресурс невосполнимый”.

По Бронсон и Эшли Мерримэн утверждали в своём исследовании под названием ”Страх воспитания”, что подростки начинают злоупотреблять алкоголем и сексом тогда, когда у них остаётся слишком много свободного времени. Как правила, скуку школьники начинают испытывать класса с седьмого и вплоть до 12-го класса это чувство в них только нарастает.

По утверждению ученого-невролога Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Адрианы Гальвани, в возникновении скуки у подростков ”повинен” их же мозг, который в этом возрасте на химическом уровне не испытывает удовольствия от вещей, которые нравятся лишь немного или средне. Удовлетворение подросткам приносят лишь огромные дозы стимуляторов. Получая сильный эмоциональный заряд, их мозг в то же время стремительно теряет способность к адекватной оценке рисков. Другими словами, подросток начинает вести себя рискованно: злоупотреблять алкоголем, заниматься вандализмом и пр.

Когда же у подростка отсутствует жизненный опыт, их мозг принимает за них решения сам, опираясь в основном на чувства. ”Мозг 15-летнего именно так и устроен — подросток не боится упасть с крыши, но ”зависает” от одной только мысли о том, что кому-то станет известна его любовь к канадской альтернативной рок-группе Nickelback”, — утверждает американский психолог Эбигейл Бейрд.