Скрытые пожертвования? Комиссия требует с центристов 110 000 евро, партия подает в суд

Проблемы Центристской партии с комиссией по надзору за финансированием партий не закончились. Так, комиссия требует с центристов 110 000 евро и рассматривает возможность востребования еще 220 000.

14 февраля комиссия вынесла предписание о востребовании в счет государства сделанного партии анонимного пожертвования в размере 110 100 евро. Комиссия посчитала, что речь может идти о скрытом пожертвовании. Генеральный секретарь партии Яак Ааб заказал правовую оценку предписания комиссии. Правление партии обсудило мнение юристов на состоявшемся в понедельник собрании и приняло решение оспорить постановление комиссии в административном суде. Ааб сказал, что утверждение комиссии не подтверждено фактами.

Но это еще не все. Комиссия инициировала в отношении партии административное производство с целью выявления еще одного возможного факта скрытого финансирования. Так, в свое время Центристская партия получила в качестве наследства часть дома в Тарту и в 2011 году продала ее автору своих рекламных кампаний Пааво Петтаю. Бизнесмен заплатил за недвижимость около 250 000 евро, что примерно в восемь раз превышает ее рыночную стоимость. Позже Петтай продал этот дом всего за 30 000 евро. На просьбу прокомментировать ситуацию Ааб ответил, что поскольку по данному факту возбуждено и уголовное дело, правду выяснит суд.

Недавно Центристская партия приняла решение вернуть вместо Сависаара в городской бюджет 116 642,89 евро ”запрещенных пожертвований”. Партия сообщила комиссии, что выполнит предписание в четырех частях в период 15.02.2017-15.06.2017. По словам Ааба, первую выплату они уже сделали.

Также комиссия занимается изучением гарантийных писем. Так, 2 декабря 2014 года партией были подписаны два гарантийных письма, которыми она обязуется гарантировать исполнение финансовых обязательств принадлежащей Петтаю фирмы Midfield OÜ перед третьими лицами на общую сумму 730 000 евро. Срок действия гарантийных писем: 02.12.2014-31.12.2019. По состоянию на 30 сентября 2014 года партия была должна Midfield OÜ 166 900 евро, по состоянию на 31 декабря 2014 года — 150 000. Поскольку отображенные в бухгалтерских документах долги были намного меньше гарантийных сумм, то комиссия склонна полагать, что у партии могли быть еще какие-либо обязательства перед фирмой.

Кроме того, комиссию интересует вопрос: если у партии не было перед фирмой никаких договорных обязательств, которые надо было гарантировать, то на основании чего были установлены указанные в гарантийных письмах суммы? Комиссия инициировала производство и запросила у партии и Midfield OÜ соответствующие разъяснения, от которых те отказались, сославшись на закрытое производство и невозможность дать объяснения до вынесения решения арбитражным судом.

Заседание арбитражного суда должно состояться в конце апреля, а решение будет вынесено в течение месяца после заседания.