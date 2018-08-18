Скоро начинается сезон тихой охоты: полиция напоминает основные правила поведения в лесу

"В Ида-Вирумаа грибники уже нашли места, где есть грибы несмотря на сухую погоду. Поэтому сейчас в самый раз вспомнить основные правила безопасного поведения в лесу", — сказал руководитель команды по урегулированию кризисов Департамента полиции и полиции, подполковник полиции Марти Магнус. "Отправляясь на тихую охоту, следует учесть, что темнеет уже достаточно быстро и поэтому выход из леса надо планировать с запасом времени".

По словам Марти Магнуса, следует договориться со своими пожилыми родственниками, что они обязательно оповестят о своих планах других человек семьи или близких друзей. „Важно знать, в какой район и с кем направляется человек, когда и как он планирует вернуться. Также следует обязательно взять с собой мобильный телефон. Опыт полиции показывает, что зачастую телефон не берут с собой в лес из-за боязни потерять его. Но без телефона не будет возможности вызвать себе помощь", — говорит полицейский.

Если вы поняли, что заблудились, или вы почувствовали себя плохо, следует позвонить на номер 112 при первой же возможности. "Общаясь с человеком по телефону, мы получим информацию о его примерном местонахождении, состоянии здоровья, также возможно позиционировать телефон. Человеческая жизнь бесценна, для того, чтобы найти человека, мы применяем все имеющиеся средства — вертолеты, дроны, квадроциклы, автомобили, служебных собак. Но проще всего предупредить возникновение опасной ситуации, следовать простым правилам и быть внимательным", — добавил Марти Магнус.