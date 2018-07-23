23.07.2018, 11:30

Скорее всего, скоро обладатели прав категории B смогут ездить и на мотоцикле

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST 16
Скорее всего, скоро обладатели прав категории B смогут ездить и на мотоцикле
Sujuvat liiklusvoogu kägistavate autovoogude asemel võiks rohkem vurada kaherattalised, arvab Mart Mikk.Foto: Taavi Sepp

Более месяца назад активист мотодвижения Март Микк обратился к Министерству экономики и коммуникации с предложением о поправке к закону, согласно которой все обладатели прав категории B могли бы автоматически наделяться правом вождения мотоцикла, пишет Eesti Päevaleht.

По мнению Микка, это помогло бы разрешению проблемы заторов.

В министерстве подтвердили, что такое предложение им поступило, и сообщили, что на данный момент они взвешивают все аргументы. ”Мы привлекли нескольких экспертов и их мнения разделились. Одним эта идея совсем не нравится, другие считают, что при соблюдении определенных условий это можно было бы сделать. Принимая во внимание, что это большие перемены, пока нельзя сказать, насколько они разумны”, — сказал глава службы перевозок и дорожного движения Сандер Салму.

Директивы ЕС оставляют за странами-участницами право самим решать, будет ли владельцам прав категории B автоматически разрешено садиться на транспортное средство категории А1. Некоторые страны уже воспользовались этим правом.

Как бы то ни было, и министерство, и Департамент шоссейных дорог, и автошколы придерживаются мнения, что даже если поправка и будет принята, водителю все равно нужно будет пройти ускоренные курсы по управлению мотоциклом.

Сейчас самое подходящее время для воплощения идеи, поскольку именно сейчас происходит обсуждение других предложений по поправкам к закону о дорожном движении.

Председатель правления Союза автошкол Эстонии Неэме Кюльмаллик согласился с тем, что процедура получения прав категории A1 должна быть упрощена. ”Нашим условием является то, чтобы об этом не могли ходатайствовать обладатели первичных прав, а только те, кто имеет полноценные права и опыт участия в дорожном движении. Также обязательно надо будет пройти обучение, как минимум десять часов учебной езды. И хорошо бы, если эти права действовали не только в Эстонии, но и по всей Европе”, — сообщил он.

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