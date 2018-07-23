Скорее всего, скоро обладатели прав категории B смогут ездить и на мотоцикле

Как бы то ни было, и министерство, и Департамент шоссейных дорог, и автошколы придерживаются мнения, что даже если поправка и будет принята, водителю все равно нужно будет пройти ускоренные курсы по управлению мотоциклом.

Сейчас самое подходящее время для воплощения идеи, поскольку именно сейчас происходит обсуждение других предложений по поправкам к закону о дорожном движении.

Председатель правления Союза автошкол Эстонии Неэме Кюльмаллик согласился с тем, что процедура получения прав категории A1 должна быть упрощена. ”Нашим условием является то, чтобы об этом не могли ходатайствовать обладатели первичных прав, а только те, кто имеет полноценные права и опыт участия в дорожном движении. Также обязательно надо будет пройти обучение, как минимум десять часов учебной езды. И хорошо бы, если эти права действовали не только в Эстонии, но и по всей Европе”, — сообщил он.