Скорбящая дочь: пожилые умирают в домах по уходу не от старости, а от голода и жажды

Нуждающийся в помощи человек должен получать помощь там, где ее получение очевидно, — дома или вблизи от него, поэтому попечительство пожилых людей является задачей местных самоуправлений. Они должны обеспечить и наличие необходимых мест по оказанию услуги.

Жительница Тарту Марина поделилась с изданием Õhtuleht своим опытом и сказала, что, несмотря на видимое наличие мест, определить близкого человека в тот дом по уходу, который тебе нравится и находится недалеко от дома, практически невозможно.

То, что происходило с ее отцом в доме по уходу, и то, как обращались с ее матерью в отделении сестринской помощи, вынудило ее обратиться даже к президенту.

”Встречаясь с отцом и матерью, я ни разу не смогла быть в роли дочери, мне приходилось выполнять работу персонала”, — говорит Марина.