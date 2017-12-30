Скорая, спасатели и полиция: куда и зачем жители Таллинна обращаются в новогоднюю ночь

Уже в это воскресенье по всей Эстонии будут праздновать приход нового 2018 года. И если большинство из нас проведут это время с семьей, то полицейским, спасателям и врачам не до отдыха. Delfi узнал, как часто жители Таллинна обращаются в экстренные службы в новогоднюю ночь и каковы причины этих обращений.

Первое место, куда человек может обратиться с серьезными, но не опасными для жизни травмами — это отделение экстренной медицины (EMO). По словам Василия Новака, заведующего центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы, чаще всего в новогоднюю ночь в EMO обращаются те, кто был неосторожен с фейерверками: ”Столпотворений 31 декабря нет, но травмы от пиротехники встречаются чаще, чем в обычные дни. 31 декабря людям некогда болеть, и если кто-то попал к нам, то этим людям действительно нужна помощь. Статистически можно вывести только то, что у людей больше травм от ракетниц и фейерверков. Чаще всего люди не соблюдают технику безопасности, а при получении травмы впадают в панику, не могут оценить ущерб и звонят в скорую”.

Если же говорить о скорой помощи, то для них Новый год — это самое занятое время в году. Например, в прошлом году Таллиннской скорой помощи за 24 часа поступило 434 вызова, в то время как в обычный день поступает примерно 250 вызовов.

"Большая часть вызовов в прошлую новогоднюю ночь была связана с алкоголем, травмами и стрессом, обусловленным психическими и психосоматическими расстройствами. 1 января многие вызовы связаны с тем, что люди перебарщивают с алкоголем, из-за переедания и употребления алкоголя также обостряются хронические болезни”, — рассказывает главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

По его словам, многие люди не умеют помочь себе или близким в случае легкой травмы или заболевания и сразу вызывают скорую помощь или обращаются в EMO. "Каждый человек должен уметь оказать первую помощь, при необходимости можно обратиться за советом к семейным врачам по телефону 1220. Скорую помощь нужно вызывать только тогда, когда из-за опасной для жизни травмы или болезни человека нужно везти в больницу”, — добавляет Адлас.

Несомненно, в случае с легкими травмами человек должен уметь оказать помощь самому себе, но если речь идет о возгорании или пожаре, то лучше обратиться к профессионалам. Статистика пожарных радует немного больше. В новогоднюю ночь количество вызовов не сильно вырастает по сравнению с обычным днем, к тому же, большинство вызовов — это помощь смежным службам. ”1 января 2017 года было 88 вызовов. Среди тех, что были на пожары (36 вызовов), основное количество — на возгорания, связанные с пиротехникой (от ракеты что-то загорелось, обычно — мусор в мусорном контейнере), были также неполадки в электроприборах и как следствие пожар, возгорание новогодней елки от бенгальского огня. Вообще, декабрь по традиции — наиболее ”пожароопасный” период, когда люди используют свечи, а также перегружают сеть большим количеством включенных электроприборов (это связано и с обогревом помещений, например)”, — объясняет руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента Евгения Парв.

Неумелое обращение с пиротехникой способно натворить немало бед, поэтому Спасательный департамент напоминает о необходимых мерах безопасности:

- Для использования пиротехники выберите подходящее место и время (учитывайте время суток, погодные условия, находящихся рядом людей и строения).

- Не используйте пиротехнику для озорства.

- Категорически запрещается кидать петарды в людей или животных!

- Если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз.

- Лица, не достигшие 18 лет, могут использовать пиротехнику (II класса) только под наблюдением взрослых

- Обязанность продавца — объяснить опасности, связанные с использованием пиротехники. Покупка и продажа пиротехники ограничена по возрасту.

”Обязательно обратите внимание на тех, кому можете помочь соблюсти требования безопасности — это престарелые и живущие в одиночестве люди, ваши соседи и родственники. Навестите их перед праздниками и помогите установить (а кому-то и приобрести) дымовой датчик. Помогите проверить исправность электроприборов. Помните, что в многоквартирном доме пожар в одной из квартир означает угрозу и ущерб для всех жителей”, — напоминает Парв.

Говоря о службах экстренной помощи, нельзя обойти вниманием полицию. Не удивительно, что больше всего проблем в новогоднюю ночь для полиции создает алкоголь. ”В среднем полицейские патрули выезжают на вызовы 400 раз в сутки, в праздничные дни эта цифра чуть выше. Во время праздников следует знать меру в употреблении алкоголя, так как чрезмерное употребление алкоголя зачастую является основной составляющей в ситуациях, в которых требуется помощь полиции, будь то нарушение общественного порядка, насилие в близких отношениях, драки, управление автомобилем в состоянии опьянения”, — говорит майор полиции Кайдо Саарнийт, руководитель Кесклиннаского отделения полиции.

Собираетесь отмечать Новый год в Таллинне? Советы для вас!

Для тех, кто собирается отметить новогоднюю ночь в Таллинне, полиция приготовила несколько советов:

”Чтобы праздник прошел безопасно, советуем заранее запланировать свой маршрут движения, продумать, кто в вашей компании будет трезвым водителем. Если вы собираетесь отпраздновать встречу Нового года в центре Таллинна, то продумайте заранее также, где вы припаркуете свой автомобиль, запаситесь временем, чтобы не торопиться. Если вы хотите встретить новый год в центре столицы, то при возможности следует оставить автомобиль дома. Следует учесть, что обычное движение во всех направлениях на площади Вабадузе будет перекрыто с 21:30 31 декабря до 1:30 1 января. Полиция будет оценивать необходимость перекрытия движения в этом районе, отталкиваясь от ситуации. Полиция советует при возможности воздержаться от поездок в район площади Вабадузе на автомобиле, использовать общественный транспорт или прийти пешком. Если вы передвигаетесь на автомобиле, то следите за временными дорожными знаками и указаниями регулировщиков движения.

Всем тем, кто планирует посмотреть, например, на праздничный салют на площади Вабадузе, следует учесть, что в этом году территория, где будет проходит концерт, будет ограждена, больше информации есть на сайте. На данную территорию нельзя будет проносить пиротехнику, стеклянную, пластиковую, металлическую тару и другие опасные предметы.

В этом году на площади Вабадузе ожидается больше людей, чем обычно. Поэтому родителей, которые придут на встречу нового года с детьми, просим не упускать своих детей из виду, но если это произошло и ребенок потерялся, то сразу обратиться к полицейскому или охраннику. Также следует следить за своим имуществом, ценные вещи, телефоны, кошельки надо хранить либо во внутреннем кармане, либо в надежно закрытой сумке. Утерянные и найденные вещи можно будет получить в Кесклиннаском отделении полиции со 2 января.

Если вы отправились праздновать встречу Нового года в компании, то придерживайтесь правила "пришли вместе, ушли вместе", то есть побеспокойтесь и о своих близких и друзьях, особенно, если они употребили алкоголь, чтобы они после праздника безопасно добрались домой.

Если вы используете пиротехнику, то делайте это согласно инструкциям, вдали от людей, машин, домов, и этого нельзя делать в состоянии опьянения ради свой безопасности и безопасности окружающих людей. Если вы попадете в ситуацию, когда вам или другим людям требуется помощь, незамедлительно звоните на общий номер тревоги 112. Желаем всем веселого и безопасного праздника”.