Скончался Юри Пихл

”Юри Пихл был одним из тех, кто заложил фундамент безопасности и обороны Эстонии и сложил ее первые этажи, — сказала нынешний глава МВД Катри Райк. — Благодаря этому прочному фундаменту остальные смогли возвести стены выше и надстроить этажи”.

Райк отметила, что Пихл в работе требовал от всех полной отдачи, в том числе от себя.

”Я не могу поверить, что Юри Пихл, этот 64-летний крепкий мужчина, ушел. И многие из тех, кто его знал, чувствуют то же самое: скорбь, угнетенность и непонимание”.

Райк выразила соболезнования семье Пихла, друзьям и коллегам. ”Доброго пути тебе, Юри”.