Скончался Юри Пихл
Сегодня, 3 февраля, скончался бывший министр внутренних дел Юри Пихл. По данным Delfi, причиной смерти стали внезапные проблемы со здоровьем.
Сегодня, 3 февраля, скончался бывший министр внутренних дел Юри Пихл. По данным Delfi, причиной смерти стали внезапные проблемы со здоровьем.
”Юри Пихл был одним из тех, кто закладывал фундамент безопасности и обороны Эстонии и строил ее первые этажи, — сказала нынешний глава МВД Катри Райк. — Благодаря этому прочному фундаменту остальные смогли возвести стены выше и надстроить этажи”.
Райк отметила, что Пихл в работе требовал от всех полной отдачи, в том числе от себя.
”Я не могу поверить, что Юри Пихл, этот 64-летний крепкий мужчина, ушел. И многие из тех, кто его знал, чувствуют то же самое: скорбь, угнетенность и непонимание”.
Райк выразила соболезнования семье Пихла, друзьям и коллегам. ”Доброго пути тебе, Юри”.
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