Скончался режиссер Калью Комиссаров

В ночь на понедельник после тяжелой болезни в возрасте 70 лет скончался актер и режиссер-постановщик Калью Комиссаров.

В период 1968-1974 гг он работал режиссером на Tallinnfilm, в 1974-1986 гг главным режиссером в Молодежном театре, в 1989-1991 гг главным режиссером в театре Ugala, а 1965-1988 гг и 1991-2000 там же режиссером-постановщиком, пишет ERR.

В 1986-1995 гг он руководил Высшей школой сценического искусства при Эстонской музыкальной академии, с 2002 года являлся заведующим отделением сценического искусства в Вильяндиском культурном колледже.

В 2006 году Комиссаров был удостоен Ордена Белой звезды III степени.