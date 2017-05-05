05.05.2017, 11:28

Скончался публицист Андрес Аррак

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Andres Arrak - pressisõber 2009
Andres Arrak - pressisõber 2009Foto: Andres Putting

Скончался преподаватель, эксперт в области экономики и публицист Андрес Аррак.

Аррак родился 17 июля 1958 года в Тарту. Долгое время он преподавал на факультете экономики в Тартуском университете и писал статьи на экономические темы.

В период 1984-1998 гг Аррак был преподавателем факультета экономики Тартуского университета. В период 1998-2006 гг являлся заведующим кафедрой экономической теории в Audentes, в период 2006-2012 гг был директором Института управления бизнесом Mainor. В 2012 году поступил на службу руководителем Центра свободного бизнес-мышления при Estonian Business School. 1 января 2014 года вступил в должность коммерческого директора Музея эстонского народа.

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