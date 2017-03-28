28.03.2017, 14:49

Скончался писатель Энн Ветемаа

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rus.delfi.ee
EST
Скончался писатель Энн Ветемаа
Foto: Arno Mikkor

Сегондя ушел из жизни Энн Ветемаа, сообщает Союз писателей Эстонии. Ветемаа был автором стихотворений, рассказов, романов, пьесс, сценариев, публицистики и музыкальных текстов.

Наиболее известные произведения: короткие романы ”Монумент”, ”Усталость”, ”Реквием для губной гармоники”, ”Яйца по-китайски”; сатирические произведения ”Воспоминания Калевипоэга”, ”Серебристая лента”, ”Полевой определитель эстонских русалок”; пьесы ”Ужин на пятерых”, ”Святая Сусанна”, ”Розарий”, ”Снова горе от ума”; романы ”Пришельцы”, ”Моя сладкая жизнь”, ”Братство свободного духа”.

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