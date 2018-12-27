Скончался певец Юллар Йорберг

Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил порталу ERR Menu менеджер певца Меэлис Михельсон, по словам которого смерть наступила в результате внезапного расстройства здоровья.

Известный под именем Йорпа певец в течение своей многолетней творческой деятельности выпустил несколько десятков альбомов и записал более 600 песен.

Карьера Йорберга началась в 1967 году в ресторане Kaseke, где он выступил со своим другом и уже на следующий день был приглашен на работу.

"Работа была нужна, и я подумал, что если сейчас не начну петь, то кто знает, когда наступит это время", — сказал Йорберг на радиостанции Vikerraadio на свое 75-летие.