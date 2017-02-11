Скончался музыкант Джоэль де Луна

10 февраля рано утром скончался проживавший в Эстонии музыкант с испанскими корнями Джоэль де Луна. Информацию подтвердила его невеста, но причину смерти назвать не смогла.

Бывшая модель Ану Вахар, невеста музыканта, рассказала, что пара планировала пожениться 17.07.2017. Она также сказала, что со здоровьем у музыканта было все в порядке.

Приехавший в Эстонию в 1997 году Джоэль де Луна был также судим и отбыл срок в тюрьме за участие в наркобизнесе.