19.04.2018, 15:55

Скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий

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rus.delfi.ee
EST 430
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juht, metropoliit Kornelius
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juht, metropoliit Kornelius Foto: Sven Arbet

Сегодня на 94 году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс Вячеслав Васильевич).

Корнилий был епископом Русской православной церкви, предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

Был старейшим по возрасту архиереем Русской Православной Церкви.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий (в миру Якобс Вячеслав Васильевич) родился 19 июня 1924 года в Таллинне, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии. В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине. 19 августа 1945 года архиепископом Таллиннским и Эстонским Павлом (Дмитровским) рукоположен во диакона.

8 февраля 1948 года епископом Таллиннским и Эстонским Исидором (Богоявленским) рукоположен во иерея и назначен настоятелем храма Марии Магдалины в Хаапсалу. В 1951 году заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию.

В 1951-1957 гг. состоял в клире Вологодской епархии. 27 февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за "антисоветскую агитацию" (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими). 16 мая 1957 года Вологодским областным судом осужден по статье 58-10 ч. I УК РСФСР на 10 лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг). 12 сентября 1960 года по определению Верховного суда срок снижен до 5 лет. По решению Верховного суда Мордовской АССР от 7 сентября 1960 года освобожден условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года. В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллинне.

20 июля 1990 года, на первом заседании Священного Синода под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был назначен епископом Таллиннским, викарием Святейшего Патриарха. 21 августа 1990 года пострижен в монашество в Успенском Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, 6 сентября 1990 года возведен в сан архимандрита.

ТОП

15 сентября 1990 года хиротонисан во епископа Таллиннского в Александро-Невском кафедральном соборе. Хиротонию совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий, митрополит Гельсинфоргский Тихон (Финляндская Православная Церковь), епископ Тамбовский и Мичуринский Евгений, епископ Подольский Виктор и епископ Новгородский и Старорусский Лев. В связи с решением Священного Синода о предоставлении Эстонской Православной Церкви автономии стал Предстоятелем Эстонской Православной Церкви с титулом епископ Таллиннский и всея Эстонии. В 1995 году возведен в сан архиепископа.

6 ноября 2000 года возведен в сан митрополита Таллиннского и всея Эстонии.

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