Скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий

В 1951-1957 гг. состоял в клире Вологодской епархии. 27 февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за "антисоветскую агитацию" (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими). 16 мая 1957 года Вологодским областным судом осужден по статье 58-10 ч. I УК РСФСР на 10 лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг). 12 сентября 1960 года по определению Верховного суда срок снижен до 5 лет. По решению Верховного суда Мордовской АССР от 7 сентября 1960 года освобожден условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года. В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллинне.

20 июля 1990 года, на первом заседании Священного Синода под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был назначен епископом Таллиннским, викарием Святейшего Патриарха. 21 августа 1990 года пострижен в монашество в Успенском Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, 6 сентября 1990 года возведен в сан архимандрита.

15 сентября 1990 года хиротонисан во епископа Таллиннского в Александро-Невском кафедральном соборе. Хиротонию совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий, митрополит Гельсинфоргский Тихон (Финляндская Православная Церковь), епископ Тамбовский и Мичуринский Евгений, епископ Подольский Виктор и епископ Новгородский и Старорусский Лев. В связи с решением Священного Синода о предоставлении Эстонской Православной Церкви автономии стал Предстоятелем Эстонской Православной Церкви с титулом епископ Таллиннский и всея Эстонии. В 1995 году возведен в сан архиепископа.

6 ноября 2000 года возведен в сан митрополита Таллиннского и всея Эстонии.