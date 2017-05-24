Скончался легендарный Дядюшка Эскимо Эвальд Роома

Сегодня после полудня в своей квартире в Тарту умер Эвальд Роома. Печальную новость сообщил мэр Тарту Урмас Клаас на своей странице в Facebook.
Эвальд Роома родился 6 июля 1911 года, прошлым летом он отметил свой 105-й день рождения. Самым известным начинанием Роома было основанное в Тарту производство мороженого, из-за чего народ и начал называть его Дядюшкой Эскимо (Onu Eskimo). Вдобавок Роома в свое время запустил личное производство кондитерских и кулинарных изделий.
Viimsi vald, Часть дома, 218 000 EUR
Tallinn, Дом, 398 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)