24.05.2017, 16:58

Скончался легендарный Дядюшка Эскимо Эвальд Роома

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rus.delfi.ee
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Onu Eskimo 104. sünnipäev
Onu Eskimo 104. sünnipäevFoto: Jaana Järveoja, AS Balbiino

Сегодня после полудня в своей квартире в Тарту умер Эвальд Роома. Печальную новость сообщил мэр Тарту Урмас Клаас на своей странице в Facebook.

Эвальд Роома родился 6 июля 1911 года, прошлым летом он отметил свой 105-й день рождения. Самым известным начинанием Роома было основанное в Тарту производство мороженого, из-за чего народ и начал называть его Дядюшкой Эскимо (Onu Eskimo). Вдобавок Роома в свое время запустил личное производство кондитерских и кулинарных изделий.

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