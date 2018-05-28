28.05.2018, 14:17

Скончался эстонский оперный певец Мати Палм

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rus.delfi.ee
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Mati PalmFoto: Andres Putting

В понедельник ушел из жизни известный эстонский певец оперной и камерной музыки Мати Палм.

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