Скончался эстонский оперный певец Мати Палм

В понедельник ушел из жизни известный эстонский певец оперной и камерной музыки Мати Палм.
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Наверное, вы обратили внимание на то, что в последнее время многие фирмы обращаются к вам с просьбой пересмотреть личную информацию или дать согласие на ее использование. Пожалуй, это наиболее явный признак вступления в силу Общего регламента о защите личных данных — так по-русски называется законодательный акт, который все знают под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation). Зачем это надо и что изменилось?
Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру
28.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
"Непрофессионализм местного организатора": сегодняшний концерт Валерия Леонтьева в Таллинне отменен
28.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
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Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
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Tehnohoolduse projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 04.06.2018
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На портале Kinnisvara24.ee выставлена на продажу вилла владельца одного из самых крупных бюро недвижимости в Эстонии Uus Maa Kinnisvarabüroo. Роскошный дом с панорамным видом на Таллинн имеет частный пляж и собственную скважину, которая позволяет следить за качеством воды. Эксклюзивная вилла носит гордое название — “Корабль”.