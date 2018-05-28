Скончался эстонский оперный певец Мати Палм

В понедельник ушел из жизни известный эстонский певец оперной и камерной музыки Мати Палм.
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”Свистопляска вокруг топливных акцизов началась чуть более трех лет назад. Несмотря на то, что сети автозаправок и транспортные предприятия предупреждали правительство о последствиях, сегодня мы задним числом лишь можем сказать, то тогда они никого не послушали, а то, о чем предупреждали, стало реальностью”, — пишет председатель правления Alexela Group Алан Вахт в своем блоге.
Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру
28.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Наверное, вы обратили внимание на то, что в последнее время многие фирмы обращаются к вам с просьбой пересмотреть личную информацию или дать согласие на ее использование. Пожалуй, это наиболее явный признак вступления в силу Общего регламента о защите личных данных — так по-русски называется законодательный акт, который все знают под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation). Зачем это надо и что изменилось?
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
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Müügiinsener
SKF ESTONIA (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 04.06.2018
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Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
На портале Kinnisvara24.ee выставлена на продажу вилла владельца одного из самых крупных бюро недвижимости в Эстонии Uus Maa Kinnisvarabüroo. Роскошный дом с панорамным видом на Таллинн имеет частный пляж и собственную скважину, которая позволяет следить за качеством воды. Эксклюзивная вилла носит гордое название — “Корабль”.