По данный Delfi, сегодня скончался известный эстонский композитор Вельо Тормис.

Тормис родился 7 августа 1930 в деревне Куусалу.

Произведения композитора исполняют ведущие коллективы Эстонии, среди них: Национальная опера ”Эстония”, театр ”Ванемуйне”, Эстонский национальный мужской хор, Камерный хор Эстонской филармонии, Таллиннский камерный хор, хор Эстонского телевидения и радио, ряд студенческих и молодежных хоров, а также хоры Финляндии, Швеции, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Германии.

В 2007 году фестиваль ”Дни эстонской музыки” начинался и заканчивался произведениями Т. Тормиса.



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