Скончался эстонский актер Аарне-Мати Юкскюла

В воскресенье утром после продолжительной болезни скончался советский и эстонский актер театра и кино, театральный педагог Аарне-Мати Юкскюла.

Юкскюла родился 21 сентября 1937 года в Таллине.

В 1956—1957 годах учился в Таллинском педагогическом институте. В 1961 году окончил актёрский факультет Таллинской государственной консерватории (курс Вольдемара Пансо).

В течение 1961—1968 годов работал в Раквере-театре, в 1968—1978 годах — в драматическом театре Эндла в Пярну, в 1985—1988 годах — в Эстонском драматическом театре, в 1988—1993 годах — в театре-студии Старого города и в 1993—2002 годах — снова в Эстонском драматическом театре. Также играл в театральной студии ”Театрум”.

Занимался педагогической деятельностью. C 1978 года преподавал в Таллинской государственной консерватории (ныне Эстонская академия музыки и театра) на кафедре драматического искусства (декан, с 1998 года — профессор).

В 1997 году преподавал на театральном факультете в Эстонском гуманитарном институте.