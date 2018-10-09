09.10.2018, 13:57

Скончался бывший министр внутренних дел Хейки Арике

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rus.delfi.ee
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Скончался бывший министр внутренних дел Хейки Арике
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Сегодня скончался майор Хейки Арике, который до этого занимал должность министра внутренних дел в правительстве Марта Лаара.

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