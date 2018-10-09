Скончался бывший министр внутренних дел Хейки Арике

Сегодня скончался майор Хейки Арике, который до этого занимал должность министра внутренних дел в правительстве Марта Лаара.
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09.10.2018
В Маарду внезапно сократили почетного гражданина города Николая Швеца. Официально — оптимизация, но может быть и сведение счетов
09.10.2018
Сфера культуры города Маарду лишилась одного из наиболее опытных и известных деятелей — с 1 октября в местном Центре информации и культуры больше не работает Николай Швец. Музыкант, массовик-затейник и организатор мероприятий, в том числе таких известных далеко за пределами города, как "Сорочинская ярмарка" (ныне Осенняя Карусель), празднование Масленицы и ряда других, после 17 лет работы в структурах горуправы оказался лишним и его должность сократили в результате оптимизации.
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Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
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Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
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Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
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Arhitekt / ehitusarhitekt
RAE VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 14.10.2018
В городе Свободном Амурской области во вторник, 9 октября, рухнул автомобильный мост. Два пролета виадука на улице Михайло-Чесноковской обрушились на пути Забайкальской железной дороги, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Амурской области. В связи с происшествием веден режим чрезвычайной ситуации.