Скончался актер театра NUKU Тоомас Креэн
26 августа ушел из жизни долговременный руководитель постановочной службы и актер театра NUKU Тоомас Креэн.
26 августа ушел из жизни долговременный руководитель постановочной службы и актер театра NUKU Тоомас Креэн.
Ему было 59 лет. В 1982-1994 годах Креэн работал актером в Раквереском театре, с 1994 года — в театре NUKU, где с 2000 года занимал должность руководителя постановочной службы.
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