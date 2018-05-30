Скончалась редактор, переводчик, организатор литературной жизни Эльвира Михайлова

Умерла Эльвира Михайлова (до 1969 года Кравченко) – редактор, переводчик, организатор литературной жизни.

Эльвира Михайлова родилась в Тамбове в семье педагога, ее мать была эстонкой. По окончании средней школы Михайлова приехала в Эстонию, в Тартуский университет, где училась на кафедре русской филологии Юрия Лотмана (1961–1967).

По окончании университета Михайлова работала непродолжительное время учительницей в школе. Затем перешла на службу в издательство ”Ээсти раамат”, где работала 1968–1978 и 1980–1982 гг. Сначала она работала корректором, после редактором русской художественной литературы. В крупном издательстве она быстро стала компетентным и авторитетным экспертом: к примеру, она предложила Сергею Довлатову опубликовать в Эстонии дебютную книгу, сборник рассказов ”Пятый угол (записки горожанина)”. В 1974 году книга была отправлена в печать, но вышестоящие власти не позволили этому случиться.

Со временем Михайлова стала своего рода гидом в мире эстонской литературы, работая, например, литературным консультантом в Союзе писателей Эстонии (1983–1992) и редактором в журналах ”Таллинн” (1978–1979) и ”Радуга” (1993–2006). Она составила антологию эстонской поэзии на белорусском языке (1986) и объемную антологию эстонской поэзии на русском языке (1990, второе расширенное издание — 1999). Также она обучала переводчиков эстонской поэзии.