30.05.2018, 18:27

Скончалась редактор, переводчик, организатор литературной жизни Эльвира Михайлова

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Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Умерла Эльвира Михайлова (до 1969 года Кравченко) – редактор, переводчик, организатор литературной жизни.

Эльвира Михайлова родилась в Тамбове в семье педагога, ее мать была эстонкой. По окончании средней школы Михайлова приехала в Эстонию, в Тартуский университет, где училась на кафедре русской филологии Юрия Лотмана (1961–1967).

По окончании университета Михайлова работала непродолжительное время учительницей в школе. Затем перешла на службу в издательство ”Ээсти раамат”, где работала 1968–1978 и 1980–1982 гг. Сначала она работала корректором, после редактором русской художественной литературы. В крупном издательстве она быстро стала компетентным и авторитетным экспертом: к примеру, она предложила Сергею Довлатову опубликовать в Эстонии дебютную книгу, сборник рассказов ”Пятый угол (записки горожанина)”. В 1974 году книга была отправлена в печать, но вышестоящие власти не позволили этому случиться.

Со временем Михайлова стала своего рода гидом в мире эстонской литературы, работая, например, литературным консультантом в Союзе писателей Эстонии (1983–1992) и редактором в журналах ”Таллинн” (1978–1979) и ”Радуга” (1993–2006). Она составила антологию эстонской поэзии на белорусском языке (1986) и объемную антологию эстонской поэзии на русском языке (1990, второе расширенное издание — 1999). Также она обучала переводчиков эстонской поэзии.

С чрезвычайным вниманием и бережливостью она перевела на русский язык важнейшие произведения Владимира Беэкмана, Матса Траата, Николая Батурина, Юло Туулика, Яана Кросся, Арво Валтона, Майму Берг, Михкеля Муття, Яака Йыэрюйта и других писателей.

С 1990 года Михайлова состояла в Союзе писателей Эстонии. В 1984 году ее перевод романа Матса Траата ”Были деревья, вещие братья” был удостоен премии имени Юхана Смуула, в 1999 году составленная ей антология эстонской поэзии была отмечена премией Капитала культуры Эстонии.

Эльвиру Михайлову характеризовали такие качества как трудолюбие, основательность, доброжелательность, скромность и дипломатичность. Работая всю жизнь во благо литературы, она стала добрым другом для нескольких поколений коллег.

Союз писателей Эстонии

Дополнительная информация:

Похороны Эльвиры Михайловой состоятся 31 мая на кладбище Метсакальмисту, отпевание в часовне кладбища начинается в 14 часов.

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