03.03.2018, 15:50

Скончалась Май Вяльяс, супруга политика Вайно Вяльяса

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EESTI VABARIIK
Eesti Vabariigi 87. aastapäeva vastuvõtt rahvusooperis EstoniasFoto: Karin Kaljuläte

Скончалась Май Вяльяс, супруга Вайно Вяльяса. Вайно Вяльяс — бывший эстонский политик и советский дипломат, один из борцов за независимость Эстонии. Его жена Май родилась в 1935 году. У пары есть двое детей.

Vaino ja Mai Väljas 2009. aastal Kadriorus Foto: Andres Putting
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