Скончалась Май Вяльяс, супруга политика Вайно Вяльяса

Eesti Vabariigi 87. aastapäeva vastuvõtt rahvusooperis Estonias Foto: Karin Kaljuläte

Скончалась Май Вяльяс, супруга Вайно Вяльяса. Вайно Вяльяс — бывший эстонский политик и советский дипломат, один из борцов за независимость Эстонии. Его жена Май родилась в 1935 году. У пары есть двое детей.