Скончалась Май Вяльяс, супруга политика Вайно Вяльяса

Скончалась Май Вяльяс, супруга Вайно Вяльяса. Вайно Вяльяс — бывший эстонский политик и советский дипломат, один из борцов за независимость Эстонии. Его жена Май родилась в 1935 году. У пары есть двое детей.
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Скончалась Май Вяльяс, супруга Вайно Вяльяса. Вайно Вяльяс — бывший эстонский политик и советский дипломат, один из борцов за независимость Эстонии. Его жена Май родилась в 1935 году. У пары есть двое детей.
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