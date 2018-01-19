Скользкие дороги увеличили количество разбитых телефонов

Из-за похолодания и снега дороги стали скользкими, что в свою очередь повлияло на значительный рост обращений пользователей, телефоны которых пострадали в результате падения.

За последние несколько недель количество подобных случаев увеличилось в несколько раз — люди поскальзываются на улице и роняют телефон, который держали в руке.

”В последнее время к нам обратилось в несколько раз больше, чем обычно, владельцев мобильных телефонов, которые из-за сложных погодных условий роняли устройства или падали сами и разбивали их”, — сказал руководитель сферы дополнительных услуг Telia Eesti Максим Меламед.

По его словам, наиболее типичный случай, когда человек в момент падения держит телефон в руке. Второй вариант — телефон находится во внешнем кармане куртки и, падая, человек разбивает его. Меламед добавил, что в связи с изменившимися погодными условиями следует быть более внимательным и осторожным, разговаривая по телефону на ходу, а держать устройство надежнее во внутреннем кармане.

Статистика Telia показывает, что во второй половине прошлого года каждый месяц сотни клиентов обратились в представительства в связи с повреждениями телефонов, на которые не распространяются условия гарантийного ремонта. В период с августа по ноябрь количество таких обращений местами превышало 400 в месяц.

По словам Меламеда, от несильного удара при падении с небольшой высоты телефон может защитить специальный чехол. В то же время, разумным решением является страхование устройств, которое предлагает широкий спектр страховой защиты как в случае случайного повреждения гаджета, так и в случае его утери или кражи.