Сколько времени уйдет на проверку диплома Райнера Вакра? Пока неизвестно

Социал-демократ Райнер Вакра утверждает, что не прибегал к сознательному обману во время учебы в университете и не избегал прессы, пишет Eesti Päevaleht.
Академическая комиссия Таллиннского университета соберется для оценки дипломной работы Вакра на следующей неделе. Несмотря на то, что комиссия собрана уже давно, это будет ее первое заседание. В связи с этим сказать, как долго будет происходить выявление плагиата, сейчас невозможно.
Вчера Вакра сказал Delfi, что во время своей учебы в университете сознательно никогда не прибегал к обману. ”Обвинение и подозрение предъявлены, но нельзя распинать человека пока не будет получено заключение академической комиссии”, — сказал Вакра.
Вакра отметил, что в сфере окружающей среды работал около десяти лет. ”Что будет с этим дальше, с одной стороны решит, безусловно, избиратель, но я в любом случае не уйду из этой сферы, поскольку это — мое”, — сказал он.
Руководитель его дипломной работы Ахто Хунт не желает комментировать тему и также считает, что оценку должна вынести академическая комиссия. Хунт отметил, что являлся руководителем работы как специалист в этой области, а не как работник Таллиннского университета и SEI. Также он сказал Delfi, что материалы и данные, на которые легло подозрение в плагиате, были переданы Вакра в официальном порядке.