Сколько водитель принял на грудь, если степень его опьянения 1,5 промилле?

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Криминальная хроника не оскудевает сообщениями о пьяных водителях. Иной раз можно увидеть сообщение полиции о том, что задержан нарушитель в состоянии опьянения более 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность и что никак не списать на ”остаточные явления”. Delfi узнал у Института развития здоровья, сколько человек с 1,5 промилле мог выпить?