14.09.2017, 16:30

Сколько водитель принял на грудь, если степень его опьянения 1,5 промилле?

 (8)
rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Криминальная хроника не оскудевает сообщениями о пьяных водителях. Иной раз можно увидеть сообщение полиции о том, что задержан нарушитель в состоянии опьянения более 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность и что никак не списать на ”остаточные явления”. Delfi узнал у Института развития здоровья, сколько человек с 1,5 промилле мог выпить?

Здесь не учитывается:

  • время от распития алкоголя до момента изменения степени опьянения — на практике это очень влияет на результат
  • чего и сколько человек выпил и съел
  • другие индивидуальные особенности

Чтобы мужчина весом 80 кг имел степень опьянения 1,5 промилле, он должен выпить примерно

  • пять пол-литровых бутылок пива крепостью 4,7% (всего — 2,4 л пива)
  • бутылку + еще один бокал вина крепостью 13% (0,9 л вина)
  • пол бутылки + одну рюмку водки (крепость 40%, объем 0,29 л)

У женщины весом 60 кг опьянение в 1,5 промилле будет, если она выпьет примерно

  • три пол-литровых бутылки пива крепостью 4,7% (всего — 1,5 л пива)
  • три четверти бутылки вина крепостью 13% (0,6 л)
  • чуть больше четырех рюмок (4cl) водки (крепость 40%, объем 0,18 л)

В среднем человек трезвеет на 0,1 промилле в час.

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