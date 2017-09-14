Сколько водитель принял на грудь, если степень его опьянения 1,5 промилле?

Криминальная хроника не оскудевает сообщениями о пьяных водителях. Иной раз можно увидеть сообщение полиции о том, что задержан нарушитель в состоянии опьянения более 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность и что никак не списать на ”остаточные явления”. Delfi узнал у Института развития здоровья, сколько человек с 1,5 промилле мог выпить?
Здесь не учитывается:
- время от распития алкоголя до момента изменения степени опьянения — на практике это очень влияет на результат
- чего и сколько человек выпил и съел
- другие индивидуальные особенности
Чтобы мужчина весом 80 кг имел степень опьянения 1,5 промилле, он должен выпить примерно
- пять пол-литровых бутылок пива крепостью 4,7% (всего — 2,4 л пива)
- бутылку + еще один бокал вина крепостью 13% (0,9 л вина)
- пол бутылки + одну рюмку водки (крепость 40%, объем 0,29 л)
У женщины весом 60 кг опьянение в 1,5 промилле будет, если она выпьет примерно
- три пол-литровых бутылки пива крепостью 4,7% (всего — 1,5 л пива)
- три четверти бутылки вина крепостью 13% (0,6 л)
- чуть больше четырех рюмок (4cl) водки (крепость 40%, объем 0,18 л)
В среднем человек трезвеет на 0,1 промилле в час.
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