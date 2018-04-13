Сколько потратит Таллинн на организацию "Тотального диктанта"?

Завтра в очередной раз состоится "Тотальный диктант", одним из организаторов которого является председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт. Каков точный вклад города Таллинна в организацию этого диктанта и пойдут ли на это и городские деньги, осталось неясным.

В ответ на вопрос Delfi Кылварт по телефону сказал, что по телефону он интервью не дает и попросил прислать вопросы в письменном виде. На них же вместо Кыларта ответила руководитель по СМИ Таллиннской городской канцелярии Бетина Бешкина.

"В ответ на ваш вопрос сообщаю, что город Таллинн — не спонсор "Тотального диктанта", а организатор мероприятия. В прошлом году расходы на организацию мероприятия составили 37 000 евро, в диктанте приняло участие в общей сложности 3000 человек. В организации участвовало примерно 150 человек, большинство из которых были добровольцами", — сказала Бешкина.

"Дима Билан завтра зачитает текст диктанта в концертном доме Alexela. От Таллинна плата Диме Билану не предусмотрена", — заверила Бешкина.