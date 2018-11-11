11.11.2018, 12:50

Скармливаете своему питомцу объедки со стола? В таком случае его здоровье может быть в опасности!

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Скармливаете своему питомцу объедки со стола? В таком случае его здоровье может быть в опасности!
Foto: Sven Arbet

Средняя продолжительность жизни домашних собак и кошек увеличилась благодаря тому, что хозяева кормят их полноценными кормами, регулярно водят на проверку к ветеринарам и вообще больше заботятся о своих любимцах. Несмотря на это, случается, что мы не можем противиться молящему взгляду питомца и угощаем его чем-нибудь вкусненьким с собственного стола. Но ветеринары предостерегают: некоторые из употребляемых нами продуктов питания могут представлять угрозу для жизни наших четвероногих друзей.

Люди рискуют здоровьем своих любимцев

В феврале этого года торговая сеть KIKA, ориентированная на продажу товаров для домашних питомцев, провела среди проживающих в Эстонии владельцев домашних животных опрос, в результате которого выяснилось, что 22% хозяев кормят своих любимцев остатками со стола.

Руководитель KIKA Eesti Ксения Герман объясняет, что процессы пищеварения у людей и животных различаются, поэтому продукты, полезные для человека, могут оказаться опасными для животного, вплоть до летального исхода. Владельцы животных считают, что делают своим любимцам приятное, угощая их со своего стола, однако в действительности они рискуют здоровьем своих питомцев. По словам Герман, зачастую мы даже не понимаем, что причиной проблем со здоровьем могло стать употребление неправильного продукта, и это сильно усложняет ситуацию, поскольку трудно подобрать лечение.

”У вашего любимца могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, если вы будете давать ему определенные продукты из своего меню. Слишком жирная пища может привести к поносу, рвоте и, если давать такую еду постоянно — к набору лишнего веса. Кроме того, если животное привыкает к лакомым кускам с хозяйского стола, оно вскоре может вовсе отказаться от своего корма в надежде на „человеческую” еду”, — говорит Ксения Герман.

Продукты, действующие на кошек и собак как яд

Подавляющая часть продуктов, употребляемых человеком в пищу, не представляет опасности для собак и кошек, если давать их в умеренных количествах. И все же важно знать, какие продукты для них токсичны.

Авокадо. Для человека такой фрукт как авокадо необычайно полезен, однако у собак он вызывает серьезную диарею и рвоту.

Шоколад. Содержащиеся в шоколаде кофеин, теобромин и теофиллин могут нарушить функционирование нервной системы кошек и собак, вызвать судороги, нарушение ритма сердца и даже смерть.

Орехи, особенно макадамия. Они содержат еще не изученные токсичные вещества, которые могут обусловить у животных проблемы с нервной системой, пищеварительным трактом и мышечными тканями. Орехи макадамии часто входят в состав выпечки.

Молоко и другие молочные продукты. У большинства кошек и собак непереносимость лактозы, и молочные продукты могут нарушить работу их пищеварительной системы, вызвав рвоту и понос.

Виноград и изюм содержат токсины, которые могут обусловить у кошек и собак почечную недостаточность.

Кости. Одно из наиболее распространенных лакомств для собак — кости. Однако предлагая их своим питомцам, важно следить за тем, чтобы они не имели острых краев и не были слишком мелкими. В противном случае кости могут застрять у собаки в горле или повредить органы пищеварительной системы, и для того чтобы их извлечь, потребуется операция.

Сырое мясо, яйца или рыба. В сыром виде мясо, яйца и рыба могут содержать различные патогенные, то есть способные вызывать развитие заболеваний, бактерии (самыми известными являются, например, сальмонеллы), обуславливающие у животных рвоту, понос и, в зависимости от масштабов заражения, повреждающие различные органы. И все же патогенные бактерии не переносят высоких температур, поэтому лучше давать животным мясо и рыбу после температурной обработки.

Что делать, если животное полакомилось токсичной едой?

ТОП

По словам Ксении Герман, список токсичных продуктов может быть бесконечно длинным, поскольку многое зависит от самого животного: каждый организм может по-разному реагировать на любой продукт питания. Поэтому, если вы решите угостить своего любимца чем-нибудь с собственного стола, не оставляйте животное с такой едой без присмотра. Стоит понаблюдать за самочувствием питомца и, как только заметите, что что-то пошло не так, питомец чувствует себя нехорошо, сразу свяжитесь с ветеринаром. При этом стоит помнить, что чем больше информации вы сможете предоставить врачу (что животное ело и сколько), тем проще ему будет помочь вашему четвероногому другу!

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