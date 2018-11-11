Скармливаете своему питомцу объедки со стола? В таком случае его здоровье может быть в опасности!

Подавляющая часть продуктов, употребляемых человеком в пищу, не представляет опасности для собак и кошек, если давать их в умеренных количествах. И все же важно знать, какие продукты для них токсичны.

Авокадо. Для человека такой фрукт как авокадо необычайно полезен, однако у собак он вызывает серьезную диарею и рвоту.

Шоколад. Содержащиеся в шоколаде кофеин, теобромин и теофиллин могут нарушить функционирование нервной системы кошек и собак, вызвать судороги, нарушение ритма сердца и даже смерть.

Орехи, особенно макадамия. Они содержат еще не изученные токсичные вещества, которые могут обусловить у животных проблемы с нервной системой, пищеварительным трактом и мышечными тканями. Орехи макадамии часто входят в состав выпечки.

Молоко и другие молочные продукты. У большинства кошек и собак непереносимость лактозы, и молочные продукты могут нарушить работу их пищеварительной системы, вызвав рвоту и понос.

Виноград и изюм содержат токсины, которые могут обусловить у кошек и собак почечную недостаточность.

Кости. Одно из наиболее распространенных лакомств для собак — кости. Однако предлагая их своим питомцам, важно следить за тем, чтобы они не имели острых краев и не были слишком мелкими. В противном случае кости могут застрять у собаки в горле или повредить органы пищеварительной системы, и для того чтобы их извлечь, потребуется операция.

Сырое мясо, яйца или рыба. В сыром виде мясо, яйца и рыба могут содержать различные патогенные, то есть способные вызывать развитие заболеваний, бактерии (самыми известными являются, например, сальмонеллы), обуславливающие у животных рвоту, понос и, в зависимости от масштабов заражения, повреждающие различные органы. И все же патогенные бактерии не переносят высоких температур, поэтому лучше давать животным мясо и рыбу после температурной обработки.

Что делать, если животное полакомилось токсичной едой?

По словам Ксении Герман, список токсичных продуктов может быть бесконечно длинным, поскольку многое зависит от самого животного: каждый организм может по-разному реагировать на любой продукт питания. Поэтому, если вы решите угостить своего любимца чем-нибудь с собственного стола, не оставляйте животное с такой едой без присмотра. Стоит понаблюдать за самочувствием питомца и, как только заметите, что что-то пошло не так, питомец чувствует себя нехорошо, сразу свяжитесь с ветеринаром. При этом стоит помнить, что чем больше информации вы сможете предоставить врачу (что животное ело и сколько), тем проще ему будет помочь вашему четвероногому другу!