Скандалы с поездкой в Петербург и Яной Тоом не повлияли на рейтинг Ратаса

Хотя рейтинг премьер-министра Юри Ратаса в апреле остался на том же уровне, что и в марте, его поддержка среди сторонником партнеров Центристской партии по коалиции начинает сокращаться, пишет Eesti Päevaleht.

Несмотря на критику в адрес премьер-министра в связи с поездкой в Санкт-Петербург и событиями в Центристской партии, в заказанном Eesti Päevaleht и проведенном Turu-uuringute AS в начале апреля опросе Ратас получил среднюю оценку 3,34 — такую же, как и в марте.

По словам руководителя исследования Юхана Кивиряхка, нападки в адрес Ратаса со стороны Партии реформ, критиковавшей планы центристов по уменьшению срока э-выборов, не принесли ожидаемых плодов, а высказывания Яны Тоом против США даже нашли одобрение среди русскоязычных избирателей Центристской партии.

Положительные оценки деятельности премьер-министра до сих пор превалируют: хорошо или очень хорошо его деятельность оценили 33% опрошенных, а плохо или очень плохо лишь 11%. Среди опрошенных 38% посчитали деятельность Ратаса удовлетворительной.

С того момента, как Ратас вступил в должность премьер-министра, сторонники всех партий давали ему оценку выше, чем 3. Среди сторонников Центристской партии средняя оценка составила 3,86, что даже немного выше, чем в марте.

Однако поддержка сторонников Социал-демократической партии и IRL сокращается. Если в марте сторонники соцдемов оценили деятельность Ратаса в среднем на 3,47, то в апреле показатель понизился до 3,18 (число оценок 4 и 5 в марте составило 48%, в апреле — 24%).

Сторонники IRL в марте поставили Ратасу в среднем 3,26, а в апреле — 3,08. Поддержка среди сторонников реформистов также превышает удовлетворительную, хотя совсем немного — 3,01.

Кивиряхк отмечает, что по прошествии времени уменьшилось число тех, кто не мог дать оценку деятельности премьер-министра, и увеличилось число оценивших его деятельность как удовлетворительную.