Скандальный ТОП: какие высказывания и события вызвали наибольший резонанс в 2017 году

Конечно же, в 2017 году не обошлось без скандалов как на мировой арене, так и в Эстонии. Рыйвас, Кальюлайд, Ильвес, Сависаар, Иванова, Репинский, Корб… Давайте вспомним, кто оскандалился в этом году и какие события вызвали наибольший общественный резонанс.

ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии

Foto: Andres Putting

Сегодня дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне.

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Что случилось с ID-картами на самом деле и насколько это опасно для Эстонии

Illustratsioon: Peeter Sepping

С момента как поступило сообщение о том, что ученые обнаружили брешь в безопасности ID-карт, ИТ-сообщество стало пытаться на основе имеющейся информации понять, что же именно произошло.

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Подробности секс-скандала Рыйваса, о которых вы можете не знать

Madis Veltman

Издание Eesti Ekpress собрало воедино известные и не очень факты о разразившемся вокруг экс-премьера Таави Рыйваса секс-скандале.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Без наркоманов, но с журналистами. На Ситси открылся пункт обмена шприцев

Ilmar Saabas (Delfi)

В среду, 20 сентября, в 11 часов впервые начал предоставлять услуги пункт обмена шприцев в жилом доме по Ситси, 28, что в столичном районе Пыхья-Таллинн. Корреспонденты Delfi побывали на открытии и оценили обстановку.

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Eesti Ekspress: кровавая сторона козьей фермы Репинского

Foto: Sergei Stepanov

Работники фермы члена парламентской комиссии по делам сельской жизни Мартина Репинского переживают за животных и рассказывают о странных вещах, которые происходят на предприятии, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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ФОТО: "Не надо драматизировать". Сависаар и Иванова подтвердили — решение об отдельном списке окончательное

Foto: Andres Putting

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список. По такому случаю в 15:00 состоялась пресс-конференция. Delfi вел прямую трансляцию.

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История вызвавшего дипломатический скандал памятника задевает чувство справедливости местных жителей

Foto: Sarkis Tatevosjan

Житель деревни Ряэза — "спасителю" памятника: поставь этот камень вглубь своего сада и прекрати провокации.

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Вместо подиума — в кровать к бизнесмену: как был поставлен предполагаемый сутенерский бизнес Кыргемяэ

Foto: Karin Kaljuläte

Вчера вечером новостная передача "Seitsmesed uudised" на TV3 показала сюжет, в котором разоблачила бывшую мисс Эстонии и известную публичную личность Лауре Кыргемяэ в сутенерстве.

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ФОТО и ВИДЕО: Tallegg оставляет непригодных цыплят умирать в мусорных контейнерах?

Читательница Delfi прогуливалась в поселке Лоо в Харьюмаа, когда услышала писк, доносящийся из мусорных контейнеров. Оказалось, что там среди мусора работники инкубаторной станции Tallegg оставили умирать маленьких цыплят.

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Михаил Корб: я не поддерживаю членство в НАТО

Mihhail Korb Ilmar Saabas

Министр государственного администрирования Михаил Корб на встрече с ветеранами Хаапсалу заявил, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО, передает Lääne Elu.

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Скандал вокруг продажи Arsenal: Рыйвас обнародовал протоколы собраний RKAS

Foto: Rauno Volmar

Член Рийгикогу Таави Рыйвас в 2007-2013 гг занимал должность председателя совета Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Факт продажи RKAS торгового центра Arsenal привлекает внимание общественности тем, что одним из владельцев центра стал однопартиец Рыйваса Райн Розиманнус, а непосредственно перед продажей недвижимости в совет входила и Кейт Пентус-Розиманнус.

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ФОТО: Фасад Горхолла украсили суперграфикой, но департамент недоволен

Linnahalli seinamaaling Foto: Madis Veltman

По инициативе депутата Рийгикогу Мярта Сультса на фасад Горхолла была нанесена большая картина. Генеральный директор Департамента охраны памятников старины не разделяет его восторга.

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В соцсетях разразилась дискуссия: оскорбила ли президент ремесленников?

В социальных сетях разгорелась нешуточная дискуссия на тему того, оскорбила ли президент Керсти Кальюлайд в своей речи занимающихся изделиями ручной работы людей или нет.

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Забастовка сотрудников Раквереского мясокомбината: вызвана полиция, трое уволены

фото иллюстративное Foto: Ain Liiva

На бастующих на Раквереском мясокомбинате была вызвана полиция, когда они начали задавать вопросы руководству и отказались уходить. Троих уволили, сообщает Ärileht.

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Участвующий в выборах молодой член EKRE симпатизирует экономической политике нацистcкой Германии и отрицает Холокост

Knut Thor Kaur Foto: erakogu

18-летний политик Кнут Тор Каур, присоединившийся в марте к Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и баллотирующийся на местных выборах, положительно отзывается о Второй мировой войне и экономической политике нацисткой Германии и считает, что Холокоста в таком виде, в котором мы привыкли его рассматривать, не было.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Серебристую иву в Хааберсти все же спилили

Конец саги: cеребристую иву в Хааберсти спилили. Вокруг дерева установили забор, на месте присутствуют стражи порядка. После полудня приступили к спиливанию дерева. К половине третьего его спилили.

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Юферева об Ивановой: безумная злая бабища без образования, которой движет лишь жажда власти и денег

Fotokollaaž

В Центристской партии снова не все спокойно. Депутат Рийгикогу Ольга Иванова опубликовала в Facebook скриншот из личной переписки ее коллеги по партии и старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой. В данной переписке Юферева назвала Иванову "безумной злой бабищей".

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Правительство Азербайджана использовало эстонские банки для отмывания 2,5 миллиардов евро

Foto: Scanpix, PantherMedia / Heidi Wittwer

Высокопоставленные чиновники Азербайджана использовали счета в эстонском банке Danske Bank, чтобы заплатить за поддержку влиятельным европейцам, покупать автомобили класса люкс и заниматься предполагаемым отмыванием денег, пишет Äripäev.

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Кто руководит ледовым холлом "Тондираба" — Глебова или…

Elena Glebova ja Mart Aare Foto: Kollaaž

Руководителем ледового холла "Тондираба" фигурирует известная в прошлом фигуристка Елена Глебова. Однако внутренний аудиторский контроль Таллиннской горуправы установил, что в действительности решения принимал ее заместитель Март Ааре.

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Суд оправдал обвинявшегося в производстве детской порнографии писателя Каура Кендера

Foto: Karin Kaljuläte

В Харьюском уездном суде состоялось очередное заседание по делу писателя Каура Кендера, обвиняемого в производстве детской порнографии.

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ФОТО: Кандидат от EKRE жестко раскритиковал внешний вид Кальюлайд

Foto: Karli Saul

Вчера разразился скандал, после того, как кандидат от EKRE в Виймси Ханнес Вырно раскритиковал внешний вид встретившейся ему на пароме президента Керсти Кальюлайд.

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Обнародованы данные кредитных карт президентской канцелярии: на что Ильвес тратил "народные" деньги?

Президентская канцелярия очень активно пользуется кредитными картами. С одной стороны, это ожидаемо, так как президент должен на подобающем уровне представлять страну, особенно за рубежом. Тем не менее, расходы на кредитные карты выросли именно во времена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и только за последние девять месяцев составили более 90 000 евро.

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Глава Riigi Kinnisvara назвал Репс "беременной на голову", а канцлера — "злобной теткой"

Urmas Somelar Foto: Madis Veltman

Министр государственного администрирования Яак Ааб предложил освободить от должность главу Riigi Kinnisvara AS Урмаса Сомелара в связи с его неуместными высказываниями. Сам Сомелар считает, что на собраниях нужно говорить о вещах открыто и за словами можно не следить, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Масляный кризис шагает по стране. На полках некоторых магазинов — дуля с маслом

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Цена на масло взлетела, и уже сейчас по полкам некоторых магазинов гуляет ветер. По словам специалистов, ситуация должна нормализоваться к зиме, пишет Kasulik.

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Куда делось полтонны брюссельской капусты? Аудит выявил серьезные нарушения в ресторане национального музея

Kuigi audit ei tuvastanud palju poleemikat tekitanud ERM-i restorani köögihanke läbiviimisel vigu, tuleks suunatuse emotsiooni edaspidi vältida. Anni Õnneleid

Недавно был обнародовал заказанный Министерством культуры и проведенный Grant Thornton Baltic OÜ аудит финансового состояния Эстонского национального музея (ERM) за 2014-2016 гг и анализ эффективности работы магазина и ресторана при музее, пишет Eesti Päevaleht.

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