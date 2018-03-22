Скандальный директор школы Меривялья покидает должность

В последнее время оказавшаяся в центре скандала директор школы Меривялья Кая Лаанмяэ с середины апреля покидает должность.

Кая Лаанмяэ руководила школой Меривялья с июля 1980 года.

Лаанмяэ покидает должность по собственному желанию. Руководящий сферой образования в Таллинне вице-мэр Ввадим Белобровцев благодарит ее за совместную работу и вклад в просвещение.

Таллинснкий департамент образования в ближайшее время объявит конкурс, чтобы найти нового директора для школы Меривялья.

В конце февраля Delfi и EPL писали о том, что муж директора школы Меривялья Каи Лаанмяэ, работавший под ее началом, был замечен в ненадлежащем обращении с учениками, а ее сын, также работавший в этом учреждении, был признан виновным во владении тяжелыми наркотиками. Родители учеников школы требовали в отправленном министру образования заявлении, чтобы директора освободили от должности.