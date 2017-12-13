Скандальный бизнесмен: да, я ловелас и платил девушкам деньги, но я не насильник и не педофил!

Получивший скандальную известность в связи с сутенерской аферой владелицы модельного агентства Лауры Кыргемяэ бизнесмен Ирадж Занд (71) дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором рассказал о своей жизни, отношениях с молодыми женщинами и имидже.

Мужчина впервые отправился в Эстонию в 1999 году после того, как увидел по телевизору передачу о Балтийской цепочке. ”Я прошелся от отеля Olümpia до Ратушной площади и был удивлен тем, что происходит. Я увидел самых привлекательных молодых дам с удивительно красивыми голубыми глазами. И тогда я спросил, как по-эстонски будет ”красивые голубые глаза”. И это были первые слова, которые я выучил”, — рассказывает предприниматель, попросив называть его на американский манер — Айджей (I. J.).

”Я не могу отрицать, что встречался в Эстонии со многими женщинами, но я ни в коем случае не коллекционирую людей. Но, опять же, я не стану отрицать, что с некоторыми девушками из Эстонии у меня были договорные отношения”, — продолжает мужчина и подтверждает, что давал некоторым девушкам деньги, когда они того просили, а также дарил телефоны и компьютеры, возил путешествовать. ”В общей сложности я дал им как минимум 15 компьютеров MacBook Pro”, — рассказывает он.



Занд утверждает, что может поклясться на Библии, что, несмотря на то, что он хоть и ловелас, но никогда не заставлял женщин делать что-то против их воли, и показал журналисту сообщения от девушек в стиле: ”ты меня совсем забыл?”, ”я скучаю по тебе, дорогой”, ”ты мне сегодня снился”.

Мужчина полагает, что история, в которой он оказался замешан, сфабрикована журналистами таблоидов в погоне за общественным вниманием и деньгами. Так, в одной из статьей источником информации стала девушка, с которой его раньше связывали договорные отношения. Это подтверждает и их переписка на Facebook, которую Занд сразу после публикации статьи переслал своему адвокату. ”Она солгала в отместку за то, что я не продолжил ее финансировать”, — говорит Занд.

”1 ноября в 23:19 и 23:22 мне позвонили со скрытого номера, и молодая женщина на хорошем английском языке, исказив свой настоящий голос, потребовала 75 000 евро. Она утверждала, что в эстонских СМИ ей очень доверяют и ,если я не заплачу, то весь мир, включая посольство США, узнает, кто я на самом деле. Ее голос дрожал, а на заднем фоне мужчина с русским акцентом погонял ее: ”Говори, говори!””, — рассказывает бизнесмен. Позже поступило еще несколько аналогичных звонков, но он платить отказался и обратился в соответствующие инстанции.

Занд говорит, что в своей ”разоблачающей” передаче, которая вышла через некоторое время после этого, журналистка TV3 Картин Луст в качестве основного свидетеля использовала бывшую Мисс Эстония, но с ней у мужчины были договорные отношения. Бизнесмен три года поддерживал девушку, предоставив в общей сложности около 60 000 евро.



”Я не знаю, на каких условиях эта молодая дама наврала госпоже (иронично — прим.ред.) Луст, но мы подали на нее в суд”, — говорит мужчина. Канал и журналистку, скорее всего, ждет та же участь.

”Меня опорочили перед моими друзьями. Банкиры и некоторые бизнес-партнеры отказались от меня. Из-за отрицательного внимания я был вынужден отказаться от инвестиций. Госпоже Луст и TV3 следовало бы знать, что ущерб исчисляется миллионами, и у меня нет иного выхода, кроме как довести дело до конца и доказать свою невиновность”, — резюмирует бизнесмен.

Полностью статью читайте в Eesti Ekspress.