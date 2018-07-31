31.07.2018, 09:00

Скандальный астролог Манг вернул Таллинну муниципальную квартиру

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rus.delfi.ee
EST
Igor Mang - november 2016 - kukeaasta
Igor Mang - november 2016 - kukeaastaFoto: Sven Arbet

Обвиненный в мае в домогательствах популярный эстонский астролог Игорь Манг подписал акт возврата Таллинну муниципальной квартиры, расположенной на улице Меэлику, сообщило издание Õhtuleht.

Управа Таллинна предоставила Мангу квартиру в 2015 году, опираясь на соответствующее решение городского собрания. Муниципальное жилье он получил на условиях договора аренды, которая составляла 1 евро 76 центов за квадратный метр.

В мае этого года разгорелся скандал, когда передача "Pealtnägija" рассказала о домогательствах Манга к его клиенткам, а впоследствии был поднят вопрос о том, что астролог должен покинуть муниципальную квартиру.

В середине июля полиция назначила астрологу Игорю Мангу за домогательства наказание в виде штрафа в размере 96 евро.

”В рамках производства о проступке ему был назначен штраф в размере 96 евро. По данным полиции, к настоящему моменту штраф уплачен и решение по делу вступило в силу”, — сказала Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.

Дело о проступке было возбуждено на основании заявления одной из пострадавшей от домогательств.

Сам Манг ранее заявил Delfi, что обвинения не соответствуют действительности.

Дело было возбуждено на основании статьи о сексуальных домогательствах, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере до 1200 евро или ареста.

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