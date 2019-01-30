30.01.2019, 20:01

Скандально известный бизнесмен объявлен банкротом и взять с него нечего — гол как сокол

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST
Скандально известный бизнесмен объявлен банкротом и взять с него нечего — гол как сокол
Fotomontaaž

”Специалист по урегулированию конфликтов” Меэлис Лао (52), несмотря на запрет на ведение бизнеса, скандальное прошлое и вступившее в декабре в силу банкротство хочет начать все с чистого листа, пишет Eesti Ekspress.

"Сейчас вокруг меня и в моей жизни происходят довольно большие перемены. Я не хочу ворошить прошлое. Жизнь продолжается”, — сказал Лао изданию.

Банкротство Лао как частного лица вступило в силу с решением Госсуда в середине декабря, но корни истории уходят далеко в 2007 год. В то время фирма Лао ML Investeeringute OÜ занималась инвестициями и консультациями. На балансе были как акции, оборудование, так и недвижимость и даже лошадь.

На пике экономического бума, осенью 2007 года Лао заключили мегасделку, чтобы войти с 59 млн кронами (3,8 млн евро) в российский энергетический бизнес. Скандальная сделка была заключена с фирмой бизнесмена Райво Паала. Приобретаемый товар представлял собой ”ценную информацию”, а именно — контакты фирм и лиц, причастных к проектировке и производству месторождений добычи нефти и природного газа, а также описание новых технологий изоляции нефтегазовых проводов и контакты фирмы, обладающей правом на производство в РФ, и и ее ключевых лиц. Также фирма Паала обязалась использовать ”все находящиеся в ее распоряжении средства и связи” для того, что помочь фирме Лао стать на пять лет единоличным представителем названных средств и технологий в России.

Налогово-таможенному департаменту покупка ”телефонной книги” за 59 млн крон показалась подозрительной. Чиновники посчитали сделку фиктивной. По их оценке, речь шла о мошенничестве с налогом с оборота.

В октябре 2014 года суд обязал Лао и его бухгалтера выплатить налоговый долг фирмы, в общей сложности более 570 000 евро. Лао решение оспорил. Он утверждал, что его бизнес-интересы в России серьезные. Говорил, что контактировал с Роснефтью и Газпромом, а также энергетическим союзом Казахстана. Утверждал, что имеются предварительные договоренности для строительства платформ. При этом более подробное описание технологии налоговикам представить отказался, сославшись на коммерческую тайну. Представленные Лао и Паала ведомству документы были достаточно поверхностными.

Вопросы вызывал и способ оплаты: по документам из 59 млн евро было заплачено всего 3 млн, да и то, как утверждалось, наличными. Департамент оставался непреклонен: сознательное и злонамеренное уклонение от налогов, предоставление ложной информации, уклонение от налоговых обязательств.

Примечательно, что когда в 2009 году департамент попытался востребовать долг, у ML Investeeringute OÜ имущества не оказалось, хотя за несколько лет до этого прибыль перевалила за 200 млн крон.

Судебные прения продолжались долгие годы. В 2017 году департамент ходатайствовал об объявлении Лао банкротом. Банкротный управляющий Вели Краави установил, что и сам Лао гол как сокол. У него нет ни денег, ни машин, ни долей в бизнесе, ни недвижимости, ни ценных бумаг — ничего.

Лао считал, что с ним обходятся несправедливо и искал возможности для обращения в Европейский суд.

Всего, по оценке, управляющего, долги Лао составляли 9 млн евро. В апреле 2018 года он был объявлен банкротом и получил запрет на ведение бизнеса. Все его официальное имущество — пять единиц старого оружия.

В последние десятилетия Лао исполнял роль своего рода ”специалистом по урегулированию” в бесчисленном количестве разных афер: начиная со скандала вокруг Марта Лаара, стрелявшего по фото своих политических оппонентов, и заканчивая приватизацией Eesti Raudtee и различными спорами с недвижимостью.

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