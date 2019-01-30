Скандально известный бизнесмен объявлен банкротом и взять с него нечего — гол как сокол

"Сейчас вокруг меня и в моей жизни происходят довольно большие перемены. Я не хочу ворошить прошлое. Жизнь продолжается”, — сказал Лао изданию.

Банкротство Лао как частного лица вступило в силу с решением Госсуда в середине декабря, но корни истории уходят далеко в 2007 год. В то время фирма Лао ML Investeeringute OÜ занималась инвестициями и консультациями. На балансе были как акции, оборудование, так и недвижимость и даже лошадь.

На пике экономического бума, осенью 2007 года Лао заключили мегасделку, чтобы войти с 59 млн кронами (3,8 млн евро) в российский энергетический бизнес. Скандальная сделка была заключена с фирмой бизнесмена Райво Паала. Приобретаемый товар представлял собой ”ценную информацию”, а именно — контакты фирм и лиц, причастных к проектировке и производству месторождений добычи нефти и природного газа, а также описание новых технологий изоляции нефтегазовых проводов и контакты фирмы, обладающей правом на производство в РФ, и и ее ключевых лиц. Также фирма Паала обязалась использовать ”все находящиеся в ее распоряжении средства и связи” для того, что помочь фирме Лао стать на пять лет единоличным представителем названных средств и технологий в России.

Налогово-таможенному департаменту покупка ”телефонной книги” за 59 млн крон показалась подозрительной. Чиновники посчитали сделку фиктивной. По их оценке, речь шла о мошенничестве с налогом с оборота.