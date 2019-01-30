Скандально известный бизнесмен объявлен банкротом и взять с него нечего — гол как сокол

В октябре 2014 года суд обязал Лао и его бухгалтера выплатить налоговый долг фирмы, в общей сложности более 570 000 евро. Лао решение оспорил. Он утверждал, что его бизнес-интересы в России серьезные. Говорил, что контактировал с Роснефтью и Газпромом, а также энергетическим союзом Казахстана. Утверждал, что имеются предварительные договоренности для строительства платформ. При этом более подробное описание технологии налоговикам представить отказался, сославшись на коммерческую тайну. Представленные Лао и Паала ведомству документы были достаточно поверхностными.
Вопросы вызывал и способ оплаты: по документам из 59 млн евро было заплачено всего 3 млн, да и то, как утверждалось, наличными. Департамент оставался непреклонен: сознательное и злонамеренное уклонение от налогов, предоставление ложной информации, уклонение от налоговых обязательств.
Примечательно, что когда в 2009 году департамент попытался востребовать долг, у ML Investeeringute OÜ имущества не оказалось, хотя за несколько лет до этого прибыль перевалила за 200 млн крон.
Судебные прения продолжались долгие годы. В 2017 году департамент ходатайствовал об объявлении Лао банкротом. Банкротный управляющий Вели Краави установил, что и сам Лао гол как сокол. У него нет ни денег, ни машин, ни долей в бизнесе, ни недвижимости, ни ценных бумаг — ничего.
Лао считал, что с ним обходятся несправедливо и искал возможности для обращения в Европейский суд.
Всего, по оценке, управляющего, долги Лао составляли 9 млн евро. В апреле 2018 года он был объявлен банкротом и получил запрет на ведение бизнеса. Все его официальное имущество — пять единиц старого оружия.
В последние десятилетия Лао исполнял роль своего рода ”специалистом по урегулированию” в бесчисленном количестве разных афер: начиная со скандала вокруг Марта Лаара, стрелявшего по фото своих политических оппонентов, и заканчивая приватизацией Eesti Raudtee и различными спорами с недвижимостью.