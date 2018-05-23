23.05.2018, 15:50

Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
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Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью
KOO ÕNN ÕUELE: Sellise Ferrari võtmed ulatati ühele 8.1 taseme võrgukudujale aasta tagasi Prahas toimunud seminaril, taustal kõlamas Tina Turneri „Simply the best“ ning Queeni „I want it all“. Esimese eestlasena kavatseb 8.1 tasemeni jõuda Martin Mander tlyoness.com

Фирма Lyoness (под новым названием Cashback World), работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективыми оказаться обеспеченными приличным благосостоянием на всю жизнь после непродолжительной работы по ”плетению сети”. Утверждается, что уже сейчас один эстонец зарабатывает 150 000 евро в месяц, пишет Eesti Ekspress.

Бизнес заключается в продвижении универсальной карты клиента, при помощи которой можно получать часть денег с покупок обратно и накапливать бонусы. Тот, кто хочет присоединиться сети, должен начать в качестве маректолога (маркетера) первого уровня. Эти людям обещают беспечное будущее, где они больше не будут работать, а смогут наслаждаться пассивным доходом.

В Эстонии Lyoness действует около шести лет. Во главе местной пирамиды (защита прав потребителей заверяет, что речь идет о законном бизнесе, а не пирамиде) стоит единственный в Эстонии маркетер 8 уровня Мандер, который, как утверждается, зарабатывает 150 000 евро в месяц.

В мае 2018 года в отеле Olümpia на фирменном мероприятии собралось множество как нынешних, так и будущих сетевых маркетологов.

Экс-советник Ханно Певкура, а ныне бизнесмен Йоонас Вянто заверил, что ежемесячно зарабатывает до 3600 евро в качестве ”надбавки к зарплате”.

”Я обеспечила себе жизнь. Я могу отдыхать по утрам и проводить свою дни где хочу и с кем хочу. Я не завишу ни от кого и ни от чего”, — вторит ему 24-летняя Кристийна Тёльпт, чемпион Европы по карате.

Кульминацией мероприятия становится объявление о скором введении в обращение криптовалюты eCredit. Организаторы предлагают присутствующим выложиться в нее уже сейчас, чтобы потом не кусать локти.

После мероприятия издание связалось с несколькими маркетерами, но под своим именем говорить не захотел никто.

”Тысячи и десятки тысяч людей в Эстонии зарабатывают себе на хлеб сетевым маркетингом. Но говорить об это публично — это хуже, чем если гомосексуалист совершит камингаут”, — сказал один из них.

Другой маркетер сообщил, что ежемесячно зарабатывает около нескольких тысяч евро. ”Действительно, реально зарабатываю, на банковский счет”, — утверждает он. Также он сам активно использует карту. ”Это вообще не работа. Я просто общаюсь с людьми и это весело”.

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В противовес ему другой мужчина говорит, что ни о какой хорошо действующей службе речи идти не может. В Эстонии, как утверждается, выдано около 200 000 карт Cashback, но пользуются ими лишь немногие. Главная причина в том, что в Эстонии к Cashback World присоединилось всего 600 фирм, из крупных лишь Tradehouse и Kangadžungel. ”Можно говорить о том, сколько кто-то будет получать в будущем. Но сегодня никто пассивно миллионы не получает. Ничто не падает с неба, нужно много лет усердно трудиться. Быстрого пути нет”, — резюмирует он.

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