Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью

Фирма Lyoness (под новым названием Cashback World), работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективыми оказаться обеспеченными приличным благосостоянием на всю жизнь после непродолжительной работы по ”плетению сети”. Утверждается, что уже сейчас один эстонец зарабатывает 150 000 евро в месяц, пишет Eesti Ekspress.
Бизнес заключается в продвижении универсальной карты клиента, при помощи которой можно получать часть денег с покупок обратно и накапливать бонусы. Тот, кто хочет присоединиться сети, должен начать в качестве маректолога (маркетера) первого уровня. Эти людям обещают беспечное будущее, где они больше не будут работать, а смогут наслаждаться пассивным доходом.
В Эстонии Lyoness действует около шести лет. Во главе местной пирамиды (защита прав потребителей заверяет, что речь идет о законном бизнесе, а не пирамиде) стоит единственный в Эстонии маркетер 8 уровня Мандер, который, как утверждается, зарабатывает 150 000 евро в месяц.
В мае 2018 года в отеле Olümpia на фирменном мероприятии собралось множество как нынешних, так и будущих сетевых маркетологов.
Экс-советник Ханно Певкура, а ныне бизнесмен Йоонас Вянто заверил, что ежемесячно зарабатывает до 3600 евро в качестве ”надбавки к зарплате”.