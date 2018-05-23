Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью

”Я обеспечила себе жизнь. Я могу отдыхать по утрам и проводить свою дни где хочу и с кем хочу. Я не завишу ни от кого и ни от чего”, — вторит ему 24-летняя Кристийна Тёльпт, чемпион Европы по карате.

Кульминацией мероприятия становится объявление о скором введении в обращение криптовалюты eCredit. Организаторы предлагают присутствующим выложиться в нее уже сейчас, чтобы потом не кусать локти.

После мероприятия издание связалось с несколькими маркетерами, но под своим именем говорить не захотел никто.

”Тысячи и десятки тысяч людей в Эстонии зарабатывают себе на хлеб сетевым маркетингом. Но говорить об это публично — это хуже, чем если гомосексуалист совершит камингаут”, — сказал один из них.

Другой маркетер сообщил, что ежемесячно зарабатывает около нескольких тысяч евро. ”Действительно, реально зарабатываю, на банковский счет”, — утверждает он. Также он сам активно использует карту. ”Это вообще не работа. Я просто общаюсь с людьми и это весело”.

В противовес ему другой мужчина говорит, что ни о какой хорошо действующей службе речи идти не может. В Эстонии, как утверждается, выдано около 200 000 карт Cashback, но пользуются ими лишь немногие. Главная причина в том, что в Эстонии к Cashback World присоединилось всего 600 фирм, из крупных лишь Tradehouse и Kangadžungel. ”Можно говорить о том, сколько кто-то будет получать в будущем. Но сегодня никто пассивно миллионы не получает. Ничто не падает с неба, нужно много лет усердно трудиться. Быстрого пути нет”, — резюмирует он.