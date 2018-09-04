04.09.2018, 19:30

Скандальная драма с заложником в Сууре-Яани! Передача "Kuuuurija" показала историю о питающем страсть к местным юношам Прийте Тообале

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Скандальная драма с заложником в Сууре-Яани! Передача "Kuuuurija" показала историю о питающем страсть к местным юношам Прийте Тообале
Fotokollaaž

Kuuuurija“ и Катрин Луст вчера показали самую скандальную драму с заложником. Действительно ли бывший высокопоставленный политик Прийт Тообал против его воли привез местного юношу к себе и удерживал его в заложниках на своем хуторе шесть долгих часов?

Три года назад, в ноябре 2015 года, разразился скандал — генеральный секретарь Центристской партии Прийт Тообал завлекал несовершеннолетних школьников к себе в баню. Postimees тогда опубликовал беседу 16-летнего молодого человека с Тообалом, в которой политик хвалил спортивное тело подростка, спрашивал о его сексуальных предпочтениях и приглашал юношу выпить с ним водки и сходить в баню. Статья стала роковой для карьеры Тообала. После ее выхода мужчина покинул как Центристскую партию, так и Рийгикогу.

"В волости Сууре-Яани, где Тообал ведет свой похоронный бизнес, организует местные дни музыки и разводит лошадей, он также завлекает самых статных молодых людей волости", — говорит Луст о том, что происходит сейчас.

Kuuuurija


Kuuuurija


Kuuuurija

"Местные юноши, которые связались со мной, сказали мне, что бывший высокопоставленный политик Тообал таким образом преследовал парней уже годами и такие беседы в Facebook уже давно никого в деревне не удивляют. Каждая деревенская бабка знает, что Прийт Тообал завлекает местных молодых людей на свой хутор богатым угощением и наркотиками и там происходят странные банные вечеринки", — прокомментировала Луст.

Kuuuurija

Один 18-летний молодой человек из Вильянди утверждает, что его взяли в заложники. После случившегося на хуторе у Тообала он стал посмешищем среди друзей. На сегодняшний день юноша сбежал из Вильянди и не хочет, чтобы кто-то на новом месте жительства его узнал или как-то соотнес с этой историей.

"Назовем пожелавшего остаться анонимным молодого человека Калле, который приехал к живущим в Сууре-Яани друзьям в гости из Вильянди. А парни из Сууре-Яани тем июньским утром решили отправиться в гости к местной знаменитости, Прийту Тообалу. Калле ничего не слышал о прежних подвигах Тообала, и он, по его словам, пошел в гости к добропорядочному директору дома культуры и разводчику лошадей", — сказала Луст.

"Сначала мы сходили в магазин. Он подвез нас. Мы купили гриль и водку. Мы стали грилить, пили водку и потом пошли в баню, тогда все и началось. Мы были на полке вчетвером, он был рядом со мной и поддавал пару. Вдруг появилась рука и стала теребить, я не мог ничего сделать, был в шоке и посмотрел на друга. Друг сразу сказал, что пойдем плавать, и тогда все закончилось", — прокомментировал Калле. Его знакомый подтвердил его слова.

Kuuuurija

"Мы еще немного выпили, тогда Прийт пошел спать и мы решили, что будем уносить ноги пешком. Нам было некого попросить нас забрать", — сказал Калле.

"Мы шли, пока Прийт не приехал на машине, и с ним был кто-то еще. Мы решили, что быстро убежим в лес, чтобы он нас не нашел. Мы все побежали в разные стороны, и меня в конце концов поймали. Его рабочий догнал и затащил меня в машину, приказал сидеть и помогать искать остальных", — продолжил Калле.

Kuuuurija

Калле рассказывает, что Тообал объяснил его поимку в поле тем, что молодые люди, уходя с хутора, украли у него деньги, чего парни, по их словам, не делали. "Это было рано утром, в районе 2-3 часов. Меня держали за руку, чтобы не убежал, и стали обвинять, спрашивать, где деньги. Я показал карманы, что у меня ничего нет".

"Прийт Тообал был готов забыть о пропаже денег, если бы взятый в заложники юноша сделал с ним тем утром маленький тинь-тинь", — сказала Луст.

ТОП

"Тогда он привез нас к своему дому, сказал, что мне он верит, и принес еще водки, чтобы я напился. Я выпил одну рюмку и сказал, что больше не хочу. У меня еще сел аккумулятор, я не мог никуда позвонить. Я сказал, что должен ехать в Вильянди — соврал ему, чтобы освободиться. Он сказал, что подожди до утра, сам отвезет меня в Вильянди. Из комнаты не выпустил, дверь закрыл снаружи, и изнутри я не смог открыть", — сказал Калле.

Kuuuurija

Друзья Калле решили не бросать своего друга и пошли его спасать, но думали, что Тообал выйдет угрожать им оружием. Молодые люди утверждают, что не видели оружия, но Тообал производил впечатление, что именно его он принесет из комнаты. Парни убежали и стали надеяться на помощь полиции.

"Говорившие со мной молодые люди из Сууре-Яани упомянули одну важную вещь. А именно, садясь за руль и преследуя их той ночью по лесным дорогам, Прийт Тообал якобы был в стельку пьян. По их словам, они проинформировали об этом и полицию. Хотя на стук полиции дверь хутора Куузику не открыли, говоривший с нами юноша утверждает, что он все-таки был той ночью в заключении на хуторе Куузику. Кроме того, он говорит, что у него есть подозрение, что его опоили чем-то одурманивающим, иначе почему он той ночью не слышал стука и прихода полиции", — прокомментировала Луст.

Оказавшийся в центре скандала экс-политик признает, что он сам тоже вел себя неправильно. А именно, Тообал сожалеет, что вообще искал дружбы с этими местными молодыми людьми.



Передачу „Kuuuurija” можно посмотреть здесь.

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